Posco wygrało przetarg na spalarnię odpadów w Warszawie za 2 mld zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozstrzygnęło powtórny przetarg na wykonawcę rozbudowy spalarni odpadów komunalnych w Warszawie. Jako najkorzystniejsza została wybrana południowokoreańska spółka Posco Engineering & Construction, która wyceniła realizację inwestycji na ponad 2 mld zł brutto.

Fiasko dwuletniego przetargu

- Podstawowym paliwem będą zmieszane odpady komunalne, uzupełniane o pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Przedział kaloryczności przetwarzanych odpadów, na który ma być zaprojektowany ZUSOK, wynosi 7÷14 megadżuli/kg - wskazano.Według założeń powstałe w spalarni żużle i popioły paleniskowe będą zagospodarowane poprzez ich waloryzację i przygotowywanie do wykorzystania w budownictwie, np. w drogownictwie. Natomiast pyły lotne oraz inne odpady procesowe pochodzące z oczyszczania spalin będą stabilizowane i zestalane, a następnie składowane na odpowiednich składowiskach.Specyfikacja przewiduje, że ma powstać węzeł do przetwarzania żużla o wydajności co najmniej 110 tys. ton rocznie, także węzeł do stabilizacji oraz zestalania pyłów kotłowych, popiołów lotnych i stałych pozostałości z procesu oczyszczania spalin (minimum 15,6 tys. ton rocznie).Przypomnimy, że poprzedni przetarg - po dwóch latach od ogłoszenia - został unieważniony w maju 2019 r. Jak wówczas podał inwestor, "zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu".Początkowo wydawało się, że warszawską spalarnię rozbuduje za nieco ponad 1 mld zł brutto Shanghai Electric Power Construction. Oferta tej spółki, należącej do koncernu PowerChina, została wybrana jako najkorzystniejsza pod koniec września 2018 r. Budżet zamawiającego opiewał na niespełna 1 mld zł brutto.Od decyzji MPO ws. wyboru chińskiej oferty jako najkorzystniejszej skutecznie do Krajowej Izby Odwoławczej odwołało się konsorcjum spółek CNIM i Porr, które inwestycję wyceniło na ponad 1,7 mld zł brutto. W efekcie pod koniec listopada 2018 r. MPO unieważniło wybór Shanghai Electric Power Construction oraz wykluczyło tego wykonawcę z przetargu.W odwołaniu konsorcjum CNIM i Porr wskazało na nieprawidłowe badanie i ocenę przez MPO dokumentów złożonych przez chińską firmę w zakresie warunków w postępowaniu. Ponadto konsorcjum wykazało, że MPO zaniechało wykluczenia chińskiej spółki z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.Konsorcjum stwierdziło też, że MPO zostało wprowadzone w błąd przez Shanghai Electric Power Construction w zakresie podania informacji, odnoszących się do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Wykluczenie chińskiej spółki sprawiło, że jedyną ofertą w przetargu pozostała ta należąca do konsorcjum CNIM i Porr, gdyż wcześniej - z powodu braku przedłużenia wadium - odrzucono wartą ponad 2,1 mld zł brutto ofertę konsorcjum włoskiego Astaldi.- Ewentualny wybór nowego wykonawcy umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych w pierwszym kwartale 2019 r. Alternatywą jest ponowne ogłoszenie przetargu. Oba warianty są obecnie analizowane - informowało MPO pod koniec listopada 2018 r.Dlatego już wówczas wątpliwe wydawało się, że MPO zdecyduje się wybrać ofertę, której wartość przekracza opiewający na niespełna 1 mld zł brutto budżet zamawiającego o przeszło 0,7 mld zł brutto. Natomiast w kolejnych miesiącach pojawiały się też na rynku informacje o utracie ważności wadium konsorcjum CNIM i Porr.Pierwsze postępowanie również ogłoszono w trybie nieograniczonym, w formule "projektuj i buduj" w maju 2017 r. Oferty otwarto pod koniec stycznia 2018 r., a rozstrzygnięcie nastąpiło 27 września.Głównym kryterium oceny ofert była cena (60 proc.). Pozostałe kryteria to okres gwarancji (20 proc.), moc elektryczna brutto w kogeneracji (10 proc.) i dyspozycyjność roczna instalacji (10 proc.).Budżet zamawiającego wynosił 999,55 mln zł brutto, a szczegóły ofert prezentowały się następująco (cena brutto; gwarancja; moc elektryczna; dyspozycyjność):1. Shanghai Electric Power Construction - 1,038 mld zł; 60 miesięcy; 17,87 MW; 8000 godzin2. Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée - CNIM, CNIM Poznań, Porr - 1,728 mld zł; 36 miesięcy; 15,81 MW; 8000 godzin3. Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Atzwanger - 2,145 mld zł; 60 miesięcy; 16,95 MW, 7900 godzinZakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek, działa od 2001 r. To wielofunkcyjna instalacja, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o możliwościach przerobowych 60 tys. ton rocznie.