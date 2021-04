Postęp przy budowie autostrady A2. Jest decyzja UZP

Ostatni z czterech przetargów na realizację autostrady A2 na odcinku pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską przeszedł pozytywnie obowiązkową kontrolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wkrótce podpisanie umowy z wykonawcą odcinka od węzła Siedlce Zachód do rejonu miejscowości Malinowiec - informuje GDDKiA.

Dyrekcja dodaje, że w sierpniu 2020 r. oddano do ruchu ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

Pod koniec stycznia tego roku podpisana została z kolei umowa na odcinek Groszki i Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.



- Kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej został podzielony na cztery zadania realizacyjne. 1 kwietnia podpisaliśmy umowy na realizację dwóch zadań - od okolic m. Malinowiec do węzła Łukowisko oraz od okolic m. Swory i węzła Biała Podlaska, których łączna długość wynosi ok. 32 kilometry. Dla zadania od węzła Łukowisko do rejonu m. Swory, dla którego 29 marca br. otrzymaliśmy pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP, po pozyskaniu gwarancji niezwłocznie podpiszemy umowę - czytamy w komunikacie GDDKiA.



Jeżeli chodzi o 32-kilometrowy odcinek autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizację robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

