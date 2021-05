Poszukiwacze bursztynu wchodzą nielegalnie na plac budowy przekopu Mierzei Wiślanej

Wykonawca przekopu przez Mierzeję Wiślaną wzmocnił ochronę obiektu, tak by na plac budowy nie wchodzili poszukiwacze bursztynu. W czasie weekendu osoby nieuprawnione wchodziły w rejon prac pogłębiarskich, by w urobku szukać bursztynu.

"Ochrona budowy upominała wszystkich, którzy bezprawnie przechodzili na teren budowy. W momencie, gdy polecenia ochrony były ignorowane powiadomiona została m.in policja" - wyjaśniła Skorupka-Kaczmarek.

Wskazała, że policja w miniony weekend dwukrotnie interweniowała na terenie prac. Wykonawca przekazał, że budowa jest monitorowana i monitoring zostanie przekazany służbom, by osoby, które złamały prawo mogły być zidentyfikowane.



Aktualnie wykonawca wzmocnił ochronę budowy w rejonie miejsca zrzutu materiału. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami policji i uzgodniono obecność patrolu w rejonie budowy do momentu zakończenia obecnego etapu prac pogłębiarskich - podała Skorupka-Kaczmarek.

Przypomniała, że wejście osób nieuprawnionych na teren budowy jest zabronione, niebezpieczne i każdorazowo będzie zgłaszane do wiadomości odpowiednich służb.

fot. NDI-Besix

Regionalna telewizja pokazała, jak przez ostatnie dni na plac budowy przekopu od strony plaży w Kątach Rybackich ściągają poszukiwacze bursztynu. Ubrani w wodery, z lampami UV i podbierakami czekają, aż z rury wyrzucającej urobek z dna, wypłynie bursztyn.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg - także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

