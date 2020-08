Potężna maszyna, która wydrąży tunel w Świnoujściu, już płynie do Polski

Maszyna TBM, która ma wydrążyć tunel w Świnoujściu, płynie już z Chin do Polski. Na plac budowy dotrze ona prawdopodobnie na przełomie września i października.

Generalny wykonawca inwestycji maszynę TBM zamówił we wrześniu 2019 r. u producenta - firmy China Railway Engineering Group. Drążenie tunelu ma ruszyć w marcu 2021 r.Inwestycję ma zrealizować konsorcjum spółek Porr, Porr Bau i Gulermak. Wartość kontraktu, podpisanego we wrześniu 2018 r., to 793 mln zł brutto. GDDKiA jest inwestorem zastępczym w imieniu miasta Świnoujście. Budowa stałego połączenia ma zakończyć się jesienią 2022 r.Całkowita długość nowej trasy wyniesie ok. 3,4 km, z czego ponad 1,4 km będzie stanowił jednorurowy tunel, który zostanie wykonany w technologii tarczy drążonej TBM.W tunelu zostanie wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości 3,5 m. Poniżej jezdni powstanie również tunel ewakuacyjny.Świnoujście jest położone na kilkudziesięciu wyspach, z czego zamieszkałe są Wolin, Karsibór oraz Uznam. Ta ostatnia stanowi centrum administracyjno-usługowe i dzielnicę nadmorska wraz z obiektami turystycznymi. Ponadto mieszka tam ok. 80 proc. ponad 40-tysięcznego miasta.Obecnie komunikację centrum Świnoujścia z resztą Polski zapewniają promy kursujące przez cieśninę Świna. Czas oczekiwania na przeprawę często wynosi wiele godzin, szczególnie w okresie wakacyjnym.Dodatkowo promy są wrażliwe na warunki pogodowe. Powstanie tunelu zlikwiduje te niedogodności, a dotarcie do Świnoujścia będzie zajmować kilka minut.