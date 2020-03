Potężne inwestycje drogowe planowane pod CPK. Podpisano porozumienie

Poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią i budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - zakłada podpisane w środę porozumienie między spółką Centralny Port Komunikacyjny i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Obie instytucje będą prowadzić inwestycje we wspólnych korytarzach, koordynować prace i synchronizować harmonogramy. Ścisła współpraca obu podmiotów ma pomóc w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Najważniejsze inwestycje drogowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) to poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

"Inwestycje to gra zespołowa. Żeby powstał nowy port lotniczy i związany z nim układ drogowy, potrzebne będzie współdziałanie, czyli codzienna praca i nieustanny przepływ informacji miedzy CPK i GDDKiA" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Dzisiejsze wydarzenie to dowód na to, że na system transportowy Polski patrzymy jak na spójną całość, a nie na zbiór niezależnych elementów. Projekt inwestycyjny CPK stał się impulsem do tego, żeby zacieśnić współpracę między dwoma rządowymi inwestorami" - wskazał Horała.

Jak wynika z rządowej Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji CPK, wśród planowanych przedsięwzięć związanych z powstaniem nowego portu przesiadkowego znajduje się rozbudowa sieci tras ekspresowych i autostrad.