Potężne lokomotywy testują mosty na polskiej linii dużych prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe wykorzystały 117-tonowe lokomotywy do testów obciążeniowych mostów i wiaduktów na Centralnej Magistrali Kolejowej. Inwestycje warte 57 mln zł to element przygotowań trasy do podniesienia prędkości pociągów do 250 km/h.

Pociągi przyspieszą

Kolejowy plan inwestycji