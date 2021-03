Potrzeba w Polsce 13,4 mld zł na inteligentne budynki

Efektywność energetyczna i dostosowanie budynków do nowych wymogów sanitarnych - to według raportu Siemens Financial Services najważniejsze czynniki, które wpłyną na rozwój inteligentnego budownictwa w najbliższych latach. Do 2040 r. potrzebne są inwestycje rzędu 13,4 mld złotych.

Czekają nas miliardowe inwestycje

Budynki publiczne i komercyjne

Finansowanie inwestycji w inteligentne budownictwo

W sytuacji, gdy większość firm stara się w większym stopniu myśleć o ograniczaniu wydatków, niższe koszty utrzymania nieruchomości są bardzo istotne dla gospodarowania budżetem. Dodatkowo, inteligentne rozwiązania w wymierny sposób zwiększają wartość aktywów. Budynki, w których nie zostaną wdrożone nowoczesne technologie, szybko staną się przestarzałe i stracą na wartości.- Sposób użytkowania budynków zmienił się znacząco w różnych sektorach w ciągu ostatniego roku. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą zainwestować już teraz, aby budynki mogły być bezpieczne i dostosowane do użytkowników. Ważne jest rozważenie, w jaki sposób za pomocą finansowania smart i wykorzystania inteligentnych technologii mogą oni zoptymalizować koszty operacyjne swoich aktywów w długoterminowej perspektywie - mówi Tomasz Kukulski, prezes Siemens Financial Services w Polsce.Obecnie tylko 17 proc. firm na świecie wdraża w swoich budynkach inteligentne rozwiązania. Jednocześnie 22 proc. badanych deklaruje, że zamierza zwiększyć budżet na unowocześnianie nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat.- Inteligentne rozwiązania są już pewnym standardem np. w nowych biurowcach, które coraz liczniej powstają w największych miastach w Polsce. Z raportu Siemens Financial Services wynika jednak, że ten sektor, razem z budynkami edukacyjnymi, nadal wymaga w naszym kraju znacznych nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych 20 lat. Budownictwo smart postrzegane do tej pory jako przyszłość, w efekcie pandemii koronawirusa może stać się teraz czymś naturalnym. Obecne rozwiązania technologiczne pozwalają na dostosowanie dużych przestrzeni w budynkach do rosnących oczekiwań użytkowników i zaostrzonych restrykcji sanitarnych - mówi Marek Trejda, koordynator ds. finansowania branży przemysłowej i energetycznej w Siemens Financial Services w Polsce.Siemens Financial Services w raporcie „Smart buildings: driving value in the “new normal” oszacował potencjalne koszty transformacji budynków w 14 krajach na świecie, w tym w Polsce. Aby nieruchomości spełniały najwyższe międzynarodowe normy (Global Alliance for Buildings and Construction 2020-2040), do 2040 r. w naszym kraju powinno przeznaczyć się ok. 13,4 mld zł na transformację technologiczną budynków prywatnych i publicznych.- Renowacja budynków publicznych, komercyjnych i przemysłowych jest częścią transformacji energetycznej kraju, ale również istotnym zamierzeniem Unii Europejskiej, opisanym w strategii o nazwie Renovation Wave. Dużą rolę odegrają tu projekty z gwarancją uzyskania efektu (energy performance contract lub energy saving contract), które nieodzownie wymagają zapewnienia finansowania realizacji przez firmę ESCO, umożliwiającego ratalną, wieloletnią spłatę kosztu projektu z oszczędności energetycznych. Szeroki udział instytucji finansowych, dysponujących elastycznymi, nowoczesnymi modelami finansowania oraz rozumiejących specyficzny charakter tych przedsięwzięć i współpracy z firmami ESCO jest kluczem do sukcesu programu Renovation Wave - mówi Marek Tobiacelli, dyrektor ds.sprzedaży w Siemens Smart Infrastructure.Kompleksowe inwestycje w technologiczną transformację budynków mogą być realizowane w nowoczesnych modelach biznesowych.Przykładem może być efektywność energetyczna budynków, jako usługa stanowiąca alternatywę do tradycyjnych modeli inwestycyjnych, szczególnie w obiektach komercyjnych i przemysłowych, czy też migracja systemów budynkowych klasy BMS (Building Management System) jako usługa – atrakcyjna forma modernizacji, również dla budynków biurowych.- Taka strategia pozwala dokładniej oszacować skalę inwestycji i oszczędności, co jest niezbędne przy długoterminowym planowaniu biznesu. Koszty utrzymania dużych nieruchomości to wyzwanie dla właścicieli i zarządców, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Odpowiednie modele biznesowe z elementami finansowania smart powinny pomagać angażować środki na przyszły rozwój, przy zachowaniu stabilności w wymagającym czasie gospodarczych restrykcji związanych z epidemią - mówi Tomasz Kukulski z Siemens Financial Services.Finansowanie inwestycji w inteligentne budynki powinno odbyć się jak najszybciej i w krótkim czasie, ale nie musi wiązać się z zabezpieczeniem dużego budżetu inwestycyjnego przez właściciela. Firmy z niższym budżetem mogą realizować takie projekty w sposób pozwalający zachować płynność finansową, w tym używając sugerowanego przez dyrektywę EPBD modelu ESCO (gwarantowana spłata inwestycji z gwarantowanych efektów energetycznych, wynikających z modernizacji i zarządzania).