Poważna sytuacja w budownictwie drogowym. Tracą wykonawcy, traci inwestor

Podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury będziemy rozmawiali o sytuacji rynkowej w sektorze budownictwa drogowego, w kontekście aktualnie stosowanego przez GDDKiA mechanizmu waloryzacji cen kontraktów. Został on wprowadzony w styczniu 2019 r. i dobrze działał w warunkach stabilnego rynku. Tymczasem aktualna sytuacja odbiega od normy – mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Jak wykazuje OIGD w raporcie z maja br., 58 proc. firm budowlanych - respondentów wskazało, że już w 2020 r. zmalała marża operacyjna w stosunku do 2019 r., a tylko 8 proc. z nich odnotowało jej poprawę. Według większości ankietowanych rok 2021 będzie pod tym względem jeszcze gorszyW tych warunkach ważnym instrumentem okazuje się klauzula waloryzacji kontraktów publicznych stosowana przez GDDKiA. Prezes OIGD przypomina, że Izba uczestniczyła w jego opracowywaniu, w tym w ustalaniu koszyka materiałów wpływających na poziom waloryzacji.- Nowy mechanizm waloryzacji sprawdza się w warunkach stabilnego rynku, ale nie wtedy, gdy sytuacja odbiega od normy, a z taką mamy do czynienia – stwierdza prezes Dzieciuchowicz.Grozi to zatem powtórką sytuacji, jaka występowała na rynku budownictwa drogowego 2-3 lata temu. Z powodu nieuwzględniania przez inwestora publicznego wszystkich roszczeń wykonawców o podwyżkę ceny kontraktu; niektórzy z nich schodzili z placów budów. Powodowało to dodatkowe koszty dla inwestora, konieczność ogłaszania nowego przetargu oraz opóźniało oddanie do użytku odcinka drogi.Prezes OIGD przypomina, że w sytuacji, gdy klauzula waloryzacyjna nie wystarcza na pokrycie uzasadnionych roszczeń wykonawcy (z tytułu nadzwyczajnych wzrostów cen materiałów i robocizny), ma on prawo dochodzić w sądzie zmiany warunków wynagrodzenia. To jednak kosztowna i długotrwała procedura - nie leży też w interesie publicznego inwestora.Warto również podkreślić, iż od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wszystkie kontrakty budowlane trwające powyżej 12 miesięcy powinny mieć klauzulę waloryzacyjną.- Dotychczas ten mechanizm w kontraktach wieloletnich stosowała tylko GDDKiA, lecz już, niestety, na przykład nie zamawiający inwestorzy samorządowi – mówi Barbara Dzieciuchowicz. - O tym też będziemy rozmawiać i prosić prezesa UZP o opracowanie dobrych praktyk i wzorców w tej sprawie.Patrz też: Radykalny przewrót w inwestycjach. Biznes komentuje pomysł szefa GDDKiA