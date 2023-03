Powstaną nowe zabezpieczenia przed hałasem

GDDKiA otworzyła oferty w czterech przetargach na wykonanie dokumentacji zabezpieczeń przeciwhałasowych. Powstaną one wzdłuż S86 w Sosnowcu, DK86 w Sarnowie, DK44 w Mikołowie oraz DK94 w Sławkowie. Łączna długość odcinków dróg, które obejmą to ponad 7,5 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że najdłuższe zabezpieczenia przeciwhałasowe staną wzdłuż DK94 w Sławkowie i DK86 w Sarnowie.

„Pierwszy z nich, na długości ok. 3,3 km, od okolic ul. Wrocławskiej do okolic ul. Olkuskiej. Drugi w Sarnowie, od Goląszki do węzła drogowego z ul. Podgórna, na długości ok. 3,2 km. W Sosnowcu, wzdłuż S86 od ul. Staropogońskiej do ul. Suchej, na odcinku o długości 550 m. W Mikołowie przy DK44 w okolicy ul. Karsów i Kuźnickiej, o długości 570 m” - informuje GDDKiA.

Od jednej do trzech złożonych ofert w przetargach

Z informacji Dyrekcji wynika, że w przetargu na zaprojektowanie budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S86 od ul. Staropogońskiej do ul. Suchej w Sosnowcu złożono trzy oferty. Najtańszą, w wysokości 365 925 zł, zaoferowała firma My Way Krystian Stefański z Dąbrówki. Pracownia Inżynierska Klotoida z Krakowa opiewała na kwotę 379 701 zł. Budżet zamawiającego to prawie 386 429,10 zł.

Zaprojektowaniem budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK94 w Sławkowie były zainteresowane dwie firmy. Firma Multiconsult z Warszawy zaproponowała wykonanie dokumentacji za 602 700 zł, natomiast Pracownia Inżynierska Klotoida za 792 612 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tej dokumentacji 594 715,78 zł.

Dla zadań projektowych na DK86 w Sarnowie oraz DK44 w Mikołowie ofertę złożyła tylko Pracownia Inżynierska Klotoida. Zaoferowała zaprojektowanie budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Sarnowie za kwotę 699 624 zł przy budżecie GDDKiA 316 258,83 zł, a w Mikołowie za kwotę 387 204 za kwotę przy budżecie GDDKiA 339 251,22 zł.

Następnym krokiem będzie sprawdzenie złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym.

Inwestycje zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025

Dokumentacje projektowe przewidują wykonanie pomiarów hałasu w środowisku. Na ich bazie opracowane zostaną analizy wykonalności wraz z koncepcją rozwiązań projektowych. Następnie opracowane zostaną projekty budowlane i wykonawcze, na podstawie których uzyskane zostaną decyzje zezwalające na wykonanie inwestycji – decyzje ZRID bądź zgłoszenia robót budowlanych.

Inwestycje te zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025.

