Powstanie kolejna przeprawa na Wiśle z programu Mosty dla Regionów

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dofinansuje przygotowanie dokumentacji dla budowy nowego mostu na Wiśle, który połączy gminy Nowe Brzesko i Drwinia w Małopolsce. Będzie to trzecia przeprawa w województwie realizowana z rządowego programu Mosty dla Regionów.

Jak przypomniała podczas briefingu wiceminister Jarosińska-Jedynak, będzie to trzeci most w województwie małopolskim, który powstanie dzięki wsparciu z programu Mosty dla Regionów, po przeprawie na Wiśle Jeziorzany-Kopanka pomiędzy gminami Skawina i Liszki oraz moście na Dunajcu w Nowym Sączu.



"Do tej pory pozytywne opinie o dofinansowaniu na przygotowanie dokumentacji otrzymało w całej Polsce 21 przepraw, ale dzięki oszczędnościom, które udało się wygenerować w tym programie, do tego grona dołącza kolejny most na Wiśle w gminie Nowe Brzesko" - wskazała.

Po zakończeniu prac projektowych - zaznaczyła wiceminister - samorząd województwa będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie kosztów budowy przeprawy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 80 proc. wartości zadania.

Według niej, o tym jak ta nowa przeprawa jest potrzeba dla dalszego rozwoju, są przekonani zarówno mieszkańcy gminy, jak i władze samorządowe.

"Powiat proszowicki, na terenie którego znajduje się gmina Nowe Brzesko leży na terenach sprzyjających prowadzeniu intensywnej działalności rolniczej - jest tam kilka tysięcy gospodarstw rolnych. Dlatego te obszary niekiedy są nazywane +proszowicką spiżarnią+" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

Jak wskazała, dobra infrastruktura dojazdowa jest potrzebna między innymi do sprawnej dystrybucji produktów, zwiększania konkurencyjności regionu i tworzenia nowych miejsc pracy.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ocenił, że budowa nowej przeprawy mostowej na Wiśle, realizowanej z rządowego programu Mosty dla Regionów, będzie dla województwa szansą na rozwój gospodarczy a dla mieszkańców gminy Nowe Brzesko i okolicznych miejscowości nowym połączeniem komunikacyjnym.

"Pozytywna opinia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oznacza, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe, a most wraz z nowym odcinkiem drogi znajdzie się w ruszcie komunikacyjnym naszego województwa" - wskazał.

Marszałek województwa Witold Kozłowski zapowiedział, że budowa nowego mostu na Wiśle będzie się wiązała z wytyczeniem nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 775 na odcinku od drogi krajowej 79 do drogi wojewódzkiej 964 na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia.

Jak przypomniał, obecny most na Wiśle w Nowym Brzesku jest wyeksploatowany, zbyt wąski i z ograniczoną nośnością. Budowany był w latach 1979-1986 na miejscu istniejącego wówczas drewnianego obiektu. Przez ostatnie lata był wielokrotnie remontowany, a w okresie tegorocznych wakacji, w czasie kolejnego dwumiesięcznego zamknięcia, wojsko zbudowało tymczasowy most, który połączył Sierosławice ze Świniarami.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko, a także aktualizacją opracowanej wielowariantowej koncepcji lokalizacji nowego mostu. Pozyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w drugim kwartale 2021 r.