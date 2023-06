Powstanie nowa droga na Słowację

GDDKiA podpisała umowę na projekt nowego przebiegu drogi krajowej nr 7 od Rabki-Zdroju do granicy państwa ze Słowacją w Chyżnem (województwo małopolskie) - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość prac projektowych to prawie 55 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt nowego przebiegu drogi krajowej nr 7 od Rabki-Zdroju do granicy państwa ze Słowacją w Chyżnem. Sstudium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej opracuje Multiconsult Polska.

Planowany odcinek będzie dwujezdniową trasą o długości ok. 35 km. W ramach opracowanego już studium korytarzowego przygotowano łącznie dziewięć wariantów przebiegu nowej trasy, a do dalszych prac, na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), zostały rekomendowane cztery warianty. Jeden z branych pod uwagę wariantów uwzględnia zupełnie nowy przebieg drogi.

W trakcie prac nad studium mają zostać określone szczegółowe parametry techniczne nowej trasy

Jak podała GDDKiA, wykonawca dokumentacji będzie szczegółowo analizował te korytarze, a także sprawdzał możliwość zmiany propozycji jednego z nich i poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W trakcie prac nad studium mają zostać określone szczegółowe parametry techniczne nowej trasy.

STEŚ-R ma także uszczegółowić zaproponowane wcześniej korytarze nowej drogi do kilku konkretnych wariantów przebiegu. Kolejnym elementem opracowania będzie raport oddziaływania na środowisko, niezbędny w trakcie procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu. Wykonawca ma 45 miesięcy na realizację prac.

DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 r. wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym przeszło 2,1 tys. ciężarówek. Na prowadzącym do granicy państwa odcinku za Jabłonką jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.

Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.

