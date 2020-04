Powstanie południowa obwodnica Białegostoku. Ruszają przetargi na odcinki drogi S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna przetargi na budowę południowej obwodnicy Białegostoku w ramach budowy trasy S19 Via Carpatia - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Chodzi o dwa przetargi na projekt i budowę tej obwodnicy. Jeden dotyczy 16,6 km drogi S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno.

W drugim ma być wybrany wykonawca 7,9 km drogi S19 od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe oraz 13,6 km drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do ronda na obecnej dk 65 w rejonie Grabówki.

Droga 65 będzie na tym odcinku w standardzie drogi głównej przyspieszonej - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas konferencji prasowej poinformowano, że w czwartek ogłoszenia ws. tych przetargów wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

"Dzisiaj wielkie wydarzenie dla wszystkich tych, którzy zajmują się inwestycjami drogowymi w Polsce, bo dzisiaj na Podlasiu rozpoczynamy proces formalny wyłonienia wykonawcy pierwszych odcinków Via Carpatii" - powiedział Andrzej Adamczyk.



Jego zdaniem Via Carpatia będzie drogą, która poprawi dojazdy w relacjach z północy na południe Europy.



"Droga ta łączy Bałtyk z morzami południowej Europy. To jest droga Trójmorza. To jest droga, która jest swoistym silnikiem rozwoju tego regionu. Dzięki decyzji rządu PiS, wyasygnowano kwoty, ustalono limit finansowy z Krajowego Funduszu Drogowego, który pozwala realizować to zadanie" - mówił Adamczyk.



GDDKiA poinformowała, że droga ekspresowa, która ma powstać, ma być dostosowana do ciężkiego ruchu, to firmy mają wybrać rodzaj nawierzchni jaki zastosują. Planowane są trzy węzły drogowe: Białystok Księżyno, Białystok Starosielce, Białystok Południe. Na węźle Białystok Południe S19 będzie się krzyżować z dk 65.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski powiedział, że węzeł Białystok Zachód będzie miejscem gdzie przetną się już istniejąca S8 z przyszłą S19. Dodał, że południowa obwodnica Białegostoku ma mieć 24,5 km. Zaznaczył, że inwestycja będzie budowana tak, by w przyszłości na ekspresówce mógł jeszcze powstać trzeci pas ruchu.

Umowy z wykonawcami tych inwestycji mają być podpisane jesienią 2020 r., budowa ma być realizowana w latach 2022-2024.

GDDKiA w Białymstoku unieważniła w kwietniu pierwszy przetarg na odcinek Via Carpatia w regionie na odcinku Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Powodem były zbyt wysokie ceny zaproponowane przez firmy, które do przetargu się zgłosiły. Już wtedy zapowiedziano, że przetarg będzie ponownie ogłoszony na przełomie maja i czerwca.

Rafał Weber mówił, że w następnych miesiącach będą też ogłaszane kolejne przetargi w Podlaskiem na trasę S19 na południe od Białegostoku. Podał, że inwestycja ok. 130 km drogi S19 od rejonu Choroszczy do Chlebczyna ma kosztować ok. 4,4 mld zł.