Pozbud mocno stawia na OZE i planuje zmianę nazwy

Dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych oraz sprzedaż i produkcja magazynów energii, a także obsługa dużych kontraktów na modernizację wagonów kolejowych to obszary działalności, w których chce skoncentrować się grupa Pozbud.

Setki miliardów złotych z budownictwa kolejowego

W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych osiągnęła poziom 28 mln zł, w 2021 roku celem Pozbud jest zwiększenia sprzedaży o co najmniej 50 proc. w stosunku do poprzedniego roku, a finalnie w pięć lat przekroczenie progu 100 mln zł.Grupa Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie produkcji i sprzedaży drzwi wewnętrznych. W najbliższym czasie wzrost przychodów, w tym dzięki rosnącemu eksportowi, powinien skutkować uruchomieniem drugiej zmiany produkcyjnej.W segmencie budownictwa Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030.Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R o wartości 721 mln zł, z czego do końca 2020 roku rozpoznano około 250 mln zł, umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł.Jeszcze w 2021 roku możliwe jest wszczęcie postępowań przetargowych na kontrakty warte łącznie 17 mld zł, w których to postępowaniach przetargowych może wziąć udział grupa Pozbud.- Za nami miesiące wytężonej pracy nad sferą biznesową, ale również nad sferą finansową. Uruchamiamy własne służby księgowe, optymalizujemy systemy sprawozdawcze i zwiększamy efektywność analizy danych. Optymalizujemy również strukturę finansowania, czemu służyła przeprowadzona niedawno z sukcesem emisja obligacji. Widzimy, że z jednej strony mamy możliwości szybkiego wzrostu, ale jednocześnie chcemy dzielić się sukcesem bezpośrednio z akcjonariuszami, czemu ma służyć opublikowana właśnie polityka dywidendowa. Zakłada ona, że do 66 proc. zysku netto może zostać przeznaczone na dywidendę. Szczegółowe zapisy znajdują się w raporcie bieżącym – wskazuje Michał Ulatowski, wiceprezes Pozbud.Spółka analizuje utworzenie struktury holdingowej, w której poszczególne spółki-córki będą odpowiedzialne za realizacje zadań biznesowych z konkretnego segmentu działalności. Planowana jest również zmiana nazwy spółki-matki notowanej na GPW, co będzie spójne ze zmianami zachodzące w grupie.