Poznań: Od soboty przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego

W sobotę rozpocznie się przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego – głównych ulic w ścisłym centrum Poznania. Prace potrwają do III kw. przyszłego roku – poinformował poznański magistrat. Inwestycja spowoduje spore zmiany komunikacyjne w centrum miasta.

Jak wskazano w komunikacie magistratu przebudowa fragmentu ul. Św. Marcin to kolejny etap Programu Centrum, którego celem jest odnowienie części śródmieścia Poznania. W jego ramach przed dwoma laty zakończono przebudowę fragmentu ul. Św. Marcin pomiędzy ulicami Gwarną a Ratajczaka.

"Odnowione centrum, w którym kluczową rolę będzie odgrywał sprawny transport publiczny oraz ruch pieszy i rowerowy, będzie przyjazne dla wszystkich jego użytkowników, dzięki czemu nową szansę otrzymają okoliczny handel i usługi" - zaznaczono w komunikacie magistratu.

Według założeń projektu pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. W ramach inwestycji chodniki zostaną poszerzone, jezdnia zostanie przebudowana, a torowisko pomiędzy ul. Św. Marcin a pl. Wolności zostanie wymienione i przesunięte, tak by trasa tramwajowa przebiegała w linii prostej.

Jak wskazano w komunikacie wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego, a infrastruktura podziemna, w tym sieć wodociągowa i kanalizacyjna, zostanie zmodernizowana i wymieniona. Na przebudowywanym obszarze pojawi się nowe oświetlenie i zieleń.

W informacji magistratu zaznaczono, że w marcu przesadzono 11 klonów pospolitych rosnących dotąd na Al. Marcinkowskiego. Przy użyciu specjalnego sprzętu drzewa wykopano i przetransportowano do parku Rataje.

Wiosną 2022 r. na Al. Marcinkowskiego zostanie nasadzonych 36 dębów kolumnowych, które według planów "stworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego i ul. Paderewskiego". W komunikacie podano, że na przebudowanym obszarze pojawią się także m.in. berberysy i irgi, a na modernizowanym odcinku ul. Św. Marcin, gdzie dotąd nie było żadnej zieleni, stanie 10 donic z kwitnącymi roślinami.

Magistrat poinformował, że nawierzchnia ul. Św. Marcin będzie nawiązywała swym wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. "Na południowej części chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych. Nawierzchnia naturalna jest bardziej trwała i szlachetna w wyglądzie oraz dużo łatwiejsza do czyszczenia" - opisano w komunikacie.

W ramach projektu ze zdemontowanych wcześniej i zmagazynowanych starych bloków kamiennych odbudowane zostaną schody przy kościele pod wezwaniem św. Marcina. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego na Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Podgórnej - podobnie jak na przebudowywanym odcinku ul. Św. Marcin - wykonana zostanie z naturalnego kamienia.

Jak poinformowano plac budowy został przekazany wykonawcy 29 marca. "Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych zaplanowano między 10 a 12 kwietnia. Do tego czasu musi być gotowy tymczasowy tor oraz sieć trakcyjna na pl. Wiosny Ludów, a także przeprowadzone powinny zostać przejazdy techniczne potwierdzające możliwość ich użytkowania. Wówczas planowane jest zamknięcie ruchu na placu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w czasie prowadzenia robót" - podał magistrat.

Ponieważ jako pierwsze realizowane będą prace związane z wymianą podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ul. Św. Marcin zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Piekary, a Al. Marcinkowskiego od skrzyżowania z ul. Św. Marcin do placu Wolności. Ul. Podgórna, do której będzie dostęp od strony pl. Wiosny Ludów, za sprawą zamknięcia Al. Marcinkowskiego będzie ulicą bez przejazdu.

Główny objazd inwestycji poprowadzony zostanie ulicami: Krysiewicza, Ogrodową, Powstańców Wlkp., al. Niepodległości i Solną. "Zalecany jest również objazd ulicami: Długą, Garbary, Kazimierza Wielkiego, Mostową, Garbary, Małe Garbary i Wolnica. Kierowcy jadący od skrzyżowania ul. Ś́w. Marcin i Ratajczaka będą mogli objechać plac budowy ulicami: Ratajczaka, Powstańców Wlkp., al. Niepodległości i Solną" - podał magistrat.

Od soboty zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie fragment ulic: Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego i 27 Grudnia. Tego samego dnia otwarty dla tramwajów zostanie nowy łuk tymczasowy na pl. Wiosny Ludów. Jak wskazał magistrat zmienionymi trasami pojadą tramwaje linii nr 3, 5, 6, 9, 13. Zlikwidowane zostaną tymczasowe linie nr 36 i 96, a uruchomione - tramwajowe linie tymczasowe nr 92 i 99.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, w związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności spowodowanymi kontynuacją modernizacji ulicy Św. Marcin, zastosuje 50 proc. obniżkę czynszu dla najemców lokali użytkowych znajdujących się bezpośrednio w obszarze inwestycji oraz 25 proc. upust w przypadku obiektów z ulic sąsiadujących z placem budowy.

"Zakończenie robót budowlanych planowane jest na III kw. 2022 roku. Przywrócenie ruchu tramwajowego przez węzeł Podgórna ma nastąpić wcześniej, bo w I kw. przyszłego roku" - podał poznański magistrat.

