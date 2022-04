Poznań: Otwarto dla ruchu całość nowej trasy tramwajowej na Naramowice

W sobotę udostępniono dla ruchu nową trasę tramwajową na Naramowice w północnej części Poznania. Budowa niespełna 3,5 km odcinka torowiska trwała blisko dwa lata. Władze miasta chcą w ciągu dwóch lat rozpocząć kolejny etap inwestycji.

Pierwotnie nowa trasa tramwajowa miała być udostępniona w maju. Od ubiegłego roku tramwaje korzystały z połowy nowej linii; pasażerowie mogli dojechać do przystanku Lechicka/Naramowicka.

Nowe torowisko o długości 3,3 km przebiega od pętli tramwajowej Wilczak u zbiegu ul. Słowiańskiej i Naramowickiej do przystanku końcowego przy ul. Błażeja. Całość inwestycji objęła budowę niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami. Realizowany projekt to pierwszy etap budowy tramwaju na Naramowice; w drugim etapie planowane jest zbudowanie torowiska od pętli Wilczak do Małych Garbar w centrum miasta.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił w czasie sobotniej konferencji, że jest zdeterminowany, aby pomimo problemów z inflacją i wzrostem cen materiałów budowalnych samorząd jak najszybciej przystąpił do realizacji drugiego etapu budowy tramwaju na Naramowice obejmującego połączenie linii od pętli Wilczak do Małych Garbar.

"Mam nadzieję, że będziemy w stanie rozpocząć te prace w ciągu dwóch lat. Potrzebujemy z pewnością finansowania na poziomie 600 mln zł" - powiedział.

Pytany przez dziennikarzy o jego pomysł na sfinansowanie kolejnego etapu inwestycji przyznał, że "jedną z opcji, wysoce prawdopodobną" jest możliwość sprzedaży przynajmniej części udziałów miasta w produkującej tramwaje spółce Modertrans Poznań. Jaśkowiak podkreślił, że firma ta ma obecnie 30 proc. udział na polskim rynku.

"Myślę o tym, żeby zabezpieczyć przyszłość dla Modertransu, żeby był graczem na rynku europejskim. Żebyśmy, tak jak zdobyliśmy rynek w Polsce, poszli z ekspansją. To jest moim zdaniem niezbędne dla rozwoju Modertransu, a przy okazji jest to możliwość pozyskania środków właśnie na budowę drugiego etapu tramwaju na Naramowice" - powiedział.

Jaśkowiak przyznał, że ostateczny koszt budowy pierwszego etapu inwestycji jeszcze nie jest znany. "W tej chwili również wykonawcy mają prawo do żądania wyższych kwot z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, w związku z tym ostateczne podliczenie inwestycji nastąpi po jej zakończeniu" - powiedział.

Pierwotnie zakładano, że koszt budowy pierwszego etapu wyniesie blisko 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jaśkowiak ocenił w sobotę, że m.in. przez konieczność usunięcia podczas prowadzonych prac, nieujętego na planach, podziemnego składowiska odpadów, zwiększy ostateczny koszt projektu o przynajmniej 100 mln zł.

Prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka przypomniała, że umowa dotycząca zaprojektowania i realizacji pierwszego etapu tramwaju na Naramowice została podpisana w listopadzie 2018 r., a właściwe prace budowlane ruszyły w maju 2020 r. "Mamy już dzisiaj niespełna 3,5 km. odcinek trasy tramwajowej, siedem przystanków, prawie 8 km dróg rowerowych, chodniki, przebudowane skrzyżowania i prawie gotowy układ drogowy alei Praw Kobiet" - mówiła.

Pytana przez dziennikarzy oceniła, że całość inwestycji powinna zostać zakończona jesienią, prawdopodobnie w październiku.

"Przed nami jest jeszcze układ drogowy w szczególności węzeł Naramowicka/Lechicka i próby obciążeniowe wiaduktu nad ulicą Lechicką. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić w maju" - powiedziała.

Dodała, że w kolejnych etapach prace będą polegały m.in. na budowie małej architektury i nasadzeniach zieleni oraz remoncie starej ul. Naramowickiej uszkodzonych w czasie realizacji inwestycji.

Dodała, że do czasu zakończenia wszystkich prac drogowych tramwaje jadące nową trasą będą jeździły z ograniczoną prędkością, w zależności od wymogów na poszczególnych odcinkach.

Dopytywana przyznała, że usunięcie składowiska odpadów zlokalizowanego na trasie inwestycji kosztowało około 80 mln zł. Poznań wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pożyczki na ten cel. Jak dodała, samorząd prowadzi rozmowy z Funduszem na temat umorzenia części przyznanego wsparcia.

Litka opisała, że koszt realizacji trasy wynosi niespełna 400 mln zł. "Natomiast całość inwestycji to jest prawie 550 mln zł, dlatego, że do tego dochodzą właśnie prace dodatkowe, koszty etapu projektowania i wykupy gruntów, które też stanowią pokaźną część tej inwestycje" - powiedziała.

Nowa trasa nie jest zakończona pętlą tramwajową tylko końcówką czołową przystosowaną do obsługi dwukierunkowych tramwajów. Tylko takie pojazdy z floty MPK obsługują linię. Przystanek końcowy przy ul. Błażeja został skonstruowany z myślą o wydłużeniu w przyszłości torowiska na północ Poznania, w kierunku Umultowa.

Docelowo trasę na Naramowice będą obsługiwać dwie linie tramwajowe: nr 3 i nr 10. Od 1 kwietnia do przystanku Lechicka/Naramowicka dojeżdża jadąca z Dębca linia nr 10, która od soboty kursuje do końca nowej trasy.

Ze względu na spodziewane większe zainteresowanie pasażerów w sobotę na nowej trasie uruchomiono dwie dodatkowe linie tramwajowe - turystyczną nr 20 i normalną nr 33, z których będzie można korzystać do godz. 18. Linią nr 20 kursuje nowym torowiskiem z Wilczaka do ul. Błażeja, natomiast tramwaje linii nr 33 wożą pasażerów między Naramowicami a Starym Zoo.

