Poznań: Przetarg na kolejny etap przebudowy ul. św. Marcin

Do 29 października będą przyjmowane oferty w przetargu na przebudowę kolejnego fragmentu ul. św. Marcin i al. Marcinkowskiego w Poznaniu. Modernizacja ma rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwać do trzeciego kwartału 2022 r.

Poznański magistrat poinformował, że według planów realizowanego Programu Centrum na odcinku ul. św. Marcin od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do ul. Podgórnej zostaną poszerzone chodniki, torowisko tramwajowe zostanie wymienione i przesunięte, a dla rowerzystów wyznaczony ma być osobny ciąg komunikacyjny. "Infrastruktura podziemna ulegnie modernizacji i wymianie. Głównym założeniem realizacji jest ponadto podniesienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszych i rowerzystów" - podkreślono.

Na fragmencie od ul. Ratajczaka do Podgórnej zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń łącząca funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. "Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h" - podano.

Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego ma według planów nawiązywać wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z jednobarwnej kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. "Jedynie na południowym odcinku chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie wykonana z kostki bazaltowej i płyt granitowych. Nawiąże to do układu nawierzchni przed kościołem" - przekazał magistrat.

Ze zdemontowanych wcześniej i zmagazynowanych starych bloków kamiennych wykonawca prac ma odbudować schody przy kościele pw. św. Marcina. "Obok nich zaprojektowano znak świetlny w formie prostopadłościennego, aluminiowego pylonu z przeszkloną gablotą, w której umieszczona zostanie makieta kościoła wraz z historyczną wieżą, zrekonstruowaną na podstawie materiałów archiwalnych. Zwieńczenie pylonu stanowić ma reflektor rzucający po zmroku w górę słup światła" - opisano w komunikacie.

Naprzeciw kościoła na słupie oświetleniowo-trakcyjnym zostanie zamontowany projektor mappingu świetlnego. "Będzie wyświetlał rysunek rzutu historycznej wieży kościelnej na posadzkę i schody przed kościołem" - podano.

W ramach przebudowy wykonawca ustawi na ulicy donice z niską zielenią. Na modernizowanym fragmencie będą cztery koperty postojowe: dwie dla dostawców i dwie dla autobusów turystycznych. Pojawi się też nowe oświetlenie, a sieć monitoringu miejskiego zostanie rozbudowana.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski podkreślił, że dzięki dotychczasowej przebudowie ul. św. Marcin "odżyła" i obecnie przyciąga mieszkańców oraz turystów. "Można stworzyć przestrzeń dla wszystkich, po której będą poruszać się tramwaje, samochody, rowerzyści i piesi, ze zdecydowaną preferencją dla tych ostatnich" - zaznaczył.

Zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Katarzyna Parysek zapewniła, że modernizacja ulicy będzie uzupełniona o działania społeczne, kulturalne i gospodarcze prowadzone z lokalną społecznością. "Prowadzone przez Miasto działania rewitalizacyjne mają przywrócić centrum utraconą ciągłość kompozycji urbanistycznej, uspokoić ruch i stworzyć lepsze warunki dla przemieszczania się pieszych i rowerzystów" - podkreśliła.

W ramach Programu Centrum zmodernizowane zostaną także al. Marcinkowskiego na odcinku od św. Marcina do pl. Wolności. Od ul. św. Marcin do Podgórnej nawierzchnia jezdni, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie pokryta kostką z granitu strzelińskiego. Na przebudowywanej ulicy powstanie 16 miejsc postojowych, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych, a także stacja roweru miejskiego.

Według planów na al. Marcinkowskiego zostanie nasadzonych 36 dębów kolumnowych, a 13 klonów pospolitych obecnie tam rosnących zostanie przesadzonych w inne miejsca wskazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Firmy chcące wziąć udział w przetargu na przeprowadzenie modernizacji ulic mogą składać oferty do 29 października. Przyjęty harmonogram prac zakłada, że roboty budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwają do trzeciego kwartału 2022 r. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych.