Poznań: Umowa na dokumentację projektową nowej pętli autobusowej przy ul. Karpiej

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej nowej pętli autobusowej przy ul. Karpiej. Inwestycja ma uzupełnić układ komunikacyjny po wybudowaniu w tej części miasta nowej linii tramwajowej.

W wydanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) komunikacie podkreślono, że w rejonie ul. Karpiej powstają nowe osiedla wielorodzinne. Wiceprezes PIM Grzegorz Bubula podkreślił, że nowe przystanki i pętla autobusowa poprawią dostępność komunikacji publicznej w tej części Poznania. "Na Naramowicach wybudujemy nową trasę tramwajową. Osoby zamieszkujące w odległości powyżej jednego kilometra od najbliższego przystanku tramwajowego, będą mogły skorzystać z autobusu i przesiąść się na tramwaj na ul. Naramowickiej" - zaznaczył.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski przekazał, że budowa pętli autobusowej to działanie na rzecz docelowego układu komunikacyjnego, jaki będzie wprowadzany na Naramowicach po realizacji II etapu trasy tramwajowej. "Na Naramowicach, po otwarciu trasy zmieniony zostanie przebieg części linii autobusowych, tak żeby dowoziły one mieszkańców do tramwaju a nie bezpośrednio do centrum" - wyjaśnił.

Pętla autobusowa ma powstać za ostatnim z budynków przy ul. Karpiej, ok. 1,5 km od planowanego przystanku tramwajowego przy ul. Sarmackiej. "Przewidziano tam także budowę budynku socjalnego dla kierowców oraz zadaszonego parkingu rowerowego typu Bike&Ride" - podano.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. "Przeanalizuje także ulice: Karpia, Dworską oraz skrzyżowanie Naramowickiej, Sarmackiej i Karpia pod kątem wymogów technicznych, których spełnienie umożliwi poprowadzenie tu ruchu autobusowego" - poinformowano w komunikacie.

Podkreślono, że dokumentacja wskaże optymalne rozmieszczenie przystanków oraz parametry pętli autobusowej. "Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest jednak od możliwości finansowych miasta" - dodano w informacji prasowej.

Realizowany obecnie I etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice obejmuje powstanie nowej linii od pętli "Wilczak" do ul. Błażeja. II etap inwestycji zakłada poprowadzenie nowej linii tramwajowej z pętli "Wilczak" w kierunku centrum miasta do ul. Małe Garbary.

Według projektu w ramach I etapu inwestycji powstanie nowe torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami. Prace budowalne mają się zakończyć do wiosny 2022 r. Inwestycja jest warta blisko 380 mln zł. Budowa jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.