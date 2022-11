Poznań: W miejscu budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego ruszają prace rozbiórkowe

W miejscu budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu rozpoczyna się rozbiórka stojących tam zniszczonych obiektów – poinformował PAP dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu (WMN) Przemysław Terlecki.

W 2021 r. wydane zostało pozwolenie na budowę

Muzeum powstanie na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. W ub. roku wydane zostało pozwolenie na budowę. Według deklaracji marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka jest szansa, by budowa ruszyła w połowie 2023 r.

Z początkiem przyszłego roku wielkopolski samorząd przejmie od samorządu Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, któremu podlega Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Miasta nie stać było na sfinansowanie budowy nowej siedziby muzeum, samorządy zdecydowały więc o wzajemnym przekazaniu instytucji kultury.

"Jeszcze za pieniądze samorządu Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zamierza do końca roku przeprowadzić pierwszy etap niezbędnych rozbiórek zniszczonych budynków służących przed laty do obsługi lodowiska Bogdanka. To pierwszy etap rozbiórek na działce, na której w przyszłym roku ma się rozpocząć budowa nowej siedziby muzeum" - powiedział PAP Przemysław Terlecki.

Teren ten znajduje się w użytkowaniu WMN, wraz z innymi obiektami muzealnymi będzie przekazany samorządowi regionu. Muzeum wybrało niedawno w przetargu wykonawcę rozbiórek, który w ciągu najbliższych tygodni powinien uprzątnąć teren.

Muzeum to nie tylko budynek. Wystawy, to serce każdego muzeum

"Priorytetem jest budowa i wybór generalnego wykonawcy, choć nie mniej ważnym wyzwaniem jest ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie wystawy stałej. To serce każdego muzeum, które ostatecznie decyduje o jego odbiorze i popularności" - podkreślił Terlecki.

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu zapewnił, że obecnie wszystkie zadania związane z budową nowej siedziby powstania realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zakłada zakończenie budowy i zaproszenie pierwszych gości w grudniu 2026 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu samorządu regionu zaplanowano 12 mln zł na rozpoczęcie budowy. Według obecnych szacunków łączne nakłady na budowę nowej siedziby muzeum wyniosą przeszło 376 mln zł.

Celem powstającego w Poznaniu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl