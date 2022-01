Prace przy budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną idą zgodnie z planem

Na koniec 2021 roku osiągnęliśmy 86 proc. realizacji pierwszej części budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - podsumował zaawansowanie prac przy przekopie przez Mierzeję Wiślaną inwestor, Urząd Morski w Gdyni.

Wyjątkowość inwestycji

Śluza i kanał

- Dotąd prace odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mamy nadzieję, że dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym oraz wysokiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników nadal uda się utrzymać takie tempo robót - dodał Szymański.Dotychczas pogrążono około 98 proc. wszystkich ścianek szczelnych, czyli 17,5 km. Zrealizowano też 96 proc. zakresu prac ziemnych do poziomu "0", 59 proc. robót czerpalnych z zakresu kanału żeglugowego (czyli prawie 574,5 tys. m sześc.) oraz 52 proc. z zakresu toru wodnego (ponad 413,1 tys. m sześc.). Wykonano też wszystkie mikropale - przekazał dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix.Dostarczono już także ponad 519 tys. ton kamienia, co daje 94 proc. założonej ilości. Wyprodukowano 97 proc., czyli około 9,9 tys. sztuk prefabrykatów betonowych "x-block plus", dzięki którym zmniejsza się ilość betonu na falochronach, skraca się czas montażu i zwiększa odporność na zmiany klimatyczne - zaznaczył Szymański.Inwestor przypomniał, że tego typu prefabrykaty po raz pierwszy zastosowano na zaporze wodnej Afsluitdijk - Tamie Osłonowej, będącej główną tamą i groblą w Holandii. Przekop Mierzei jest więc drugą budową w Europie i na świecie, gdzie się je wykorzystuje.Przekazał też, że o wyjątkowości inwestycji świadczą też m.in. mosty obrotowe - jedne z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Most obrotowy w Nowakowie, którego budowę już rozpoczęto w ramach drugiej części inwestycji, będzie składał się z przęseł o łącznej rozpiętości 103 m.Łączna długość jednego z dwóch mostów na Mierzei Wiślanej (etap pierwszy) to ponad 60 m, a masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550 - 560 ton. Każdy z tych mostów składa się z 44 elementów, które wytworzone zostały w zakładzie prefabrykacji konstrukcji stalowych, dowiezione na budowę i jak klocki złożone w całość.Najcięższy z pojedynczych elementów ważył ponad 48 ton. Mimo tak specyficznej konstrukcji i masy, mosty zostały zmontowane co do milimetrów i wyważone co do kilogramów. Oba mosty - północny i południowy - mają już pozwolenie na użytkowanie. Od czerwca ubiegłego roku ruch odbywał się po moście południowym; obecnie kierowcy korzystają z mostu północnego.Urząd Morski w Gdyni przekazał, że postęp prac jest widoczny również m.in. w rejonie śluzy i kanału żeglugowego, czyli w miejscach newralgicznych dla inwestycji. Śluza zapewnia bowiem bezpieczną żeglugę w warunkach zmiennych stanów wody po obu stronach Mierzei Wiślanej.W śluzie zrealizowano większość prac żelbetowych. Zamontowano dwie bramy w kieszeni południowej. W całości zrealizowano dostawy dla zamknięć bram północnych. Prowadzone są prace związane z budową bloków napędowych - południowego i północnego. Poza tym testowana jest brama południowa - podkreślił Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni przytaczany w informacji.Łącznie w ramach budowy śluzy powstaną cztery bramy służące do jej zamykania. Każda z nich złożona jest z sześciu segmentów, a każdy segment z 730 elementów. Jedna brama waży około 160 ton, a najcięższy z jej elementów - 33,56 ton.Prace w ramach pierwszej części budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską mają się zakończyć jeszcze w tym roku, a cała inwestycja w 2023 roku - wskazał inwestor.