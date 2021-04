Prawie 2,9 mln zł na dokumentację obwodnicy Kolbuszowej

Niemal 2,9 mln zł kosztować będzie przegotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej (Podkarpackie) w ciągu drogi krajowej nr 9. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W poniedziałek podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji obwodnicy, firmą Promost Consulting.

Spółka będzie miała 33 miesiące na przygotowanie dokumentacji.

Jak powiedział podczas poniedziałkowej wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, obwodnica Kolbuszowej to bardzo ważna inwestycja.

"Wszyscy wiemy, jak Kolbuszowa jest obciążona ruchem tranzytowym. Obwodnica zmieni to, odciąży samo miasto od ruchu ciężkiego, kierowcy będą mieli łatwiejszy przejazd, a mieszkańcy zyskają mniejszą emisję spalin i większe bezpieczeństwo" - podkreślił.

Weber zwrócił uwagę, że obwodnice zawsze otwierają nowe tereny inwestycyjny, dlatego, jak argumentował, to ważna inwestycja nie tylko dla miasta, ale całego regionu. Przypomniał, że powstała już obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej. "Kiedy powstanie nowa obwodnica, będziemy mieli do czynienia ze swoistym ringiem wokół Kolbuszowej" - mówił wiceminister.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, który także uczestniczył w wideokonferencji, zaznaczył, że dzięki obwodnicy miasto zyska nowy impuls do rozwoju.

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba powiedział, że mieszkańcy miasta czekali na obwodnicę 20 lat. Zwrócił uwagę, że obwodnica jest ważna również dla podmiotów gospodarczych, które działają w okolicy Kolbuszowej.

Zwycięska w przetargu firma - Promost Consulting - to spółka z Rzeszowa - podkreślił dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Dodał, że na Podkarpaciu, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, powstanie w sumie osiem inwestycji.

Firma będzie musiała wykonać studium korytarzowe, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Spółka przygotuje również materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, głównym celem studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej jest znalezienie "optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

"Dokonane zostanie również pełne rozpoznanie geologiczne i ustalone zostaną granice pasa drogowego nowego odcinka drogi krajowej nr 9" - dodała.

Firma będzie zobowiązana, aby przeanalizować możliwość przeprowadzenia obwodnicy zarówno po stronie wschodniej, jak i zachodniej miasta. Jak podkreśliła Rarus, ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania w ramach zamówienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rzeczniczka zaznaczyła, że dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. "Nowa trasa ułatwi bowiem tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9, która łączy Radom oraz Rzeszów, i dalej w kierunku południowym do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku" - powiedziała.

Obwodnica Kolbuszowej o długości ok. 8,5 km ma być realizowana w systemie "projektuj i buduj". Powstanie w latach 2026-2028, w nowym śladzie drogi krajowej nr 9.

Inwestycja należy do rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Zakłada on, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Szacunkowy koszt ich budowy ma wynieść blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na Podkarpaciu w ramach programu ma powstać osiem obwodnic.

