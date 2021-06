Premier: Budowa mostu w Sanoku to znak nowoczesności. Nie ma rozwoju bez rozwoju infrastruktury

Bardzo dobra współpraca polskiego rządu z samorządem jest warunkiem rozwoju samorządów - powiedział premier Mateusz Morawiecki w czasie sobotniego briefingu poświęconego budowie mostu na Sanie w Sanoku (Podkarpackie). Jak zaznaczył - nie ma rozwoju bez rozwoju infrastruktury.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu "Mosty dla regionów". Przeprawa zastąpi 40-letni most, który miał być obiektem tymczasowym.

Szef rządu nazwał Sanok "bramą Bieszczad". Wskazał, że budowa mostu zwiększy szanse rozwojowe miasta. "Naszą dewizą, dewizą Polskiego Ładu jest właśnie łączyć a nie dzielić, budować mosty a nie budować mury i to tutaj w Sanoku właśnie się ziści. Będzie to bardzo wyraźnym znakiem nowoczesności w piękny sposób połączonej z tradycją" - powiedział premier.

Podziękował posłom Zjednoczonej Prawicy oraz posłowi do Europarlamentu Tomaszowi Porębie za ich konsekwentne staranie o rozwój Sanoka, rozwój Podkarpacia, bo - jak ocenił - "nie ma rozwoju bez rozwoju infrastruktury".

Dotychczasowy most w Sanoku premier nazwał jednym z najdłużej trwających prowizoriów. Zwrócił uwagę, że sfinansowanie jego budowy przekracza możliwości samorządu.

Morawiecki podkreślił, że "bardzo dobra współpraca polskiego rządu z samorządem jest warunkiem rozwoju samorządów, powiatów takich jak ten - powiatów, które mają ogromny potencjał rozwojowy i potrzebują zastrzyku finansowego pod realizację inwestycji". "Ten zastrzyk - te 50 mln zł, które przeznaczamy z budżetu państwa polskiego znakomicie pomoże w rozwoju Sanoka" - oświadczył premier Morawiecki.

Szef rządu wspomniał, że Sanok jest miastem, które emanuje polską tradycją i historią. Zwrócił uwagę, że można tam zobaczyć wystawę ikon oraz wystawę polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego.

Szacowany koszt budowy mostu przez San wraz z budową dróg dojazdowych oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 wyniesie ok. 65 mln zł. Powstanie w ramach rządowego programu "Mosty dla regionów". Koszt przygotowania dokumentacji to 1,3 mln zł, a dotacja z budżetu państwa na jej przygotowanie to ponad 1 mln zł. Planowany termin zakończenia przygotowywania dokumentacji to grudzień 2022 r.

