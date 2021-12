Premier deklaruje, że nowe drogi to nowy biznes, który może się rozwijać i nowe miejsca pracy

Oddana droga wojewódzka nr 933 pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy w regionie, rozwijać się firmom, poprawi też bezpieczeństwo - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej wizyty w województwie śląskim.

Po ponad dwóch latach prac oficjalnie otwarto wyremontowaną drogę nr 933 między Pawłowicami i Pszczyną. Wcześniej, w listopadzie br., kierowcom udostępniono inny, zmodernizowany równolegle odcinek tej trasy, między Wodzisławiem i Mszaną.

Podczas środowej uroczystości otwarcia liczącego 16,1 km odcinka DW933 Wodzisław-Mszana premier zaznaczył, że we wrześniu 2019 r. zapowiadał przebudowę tej arterii, łączącej na południu woj. śląskiego Pszczynę, Wodzisław Śląski i Racibórz. "Cieszę się, że zgodnie z naszą obietnicą, mogliśmy tę drogę wykonać" - zadeklarował.

"To jest kolejna obwodnica, kolejna droga dodana do szeregu dróg, które budujemy. To droga, która jednocześnie tworzy miejsca pracy, bo wzrost gospodarczy, miejsca pracy nie biorą się z niczego; biorą się z logicznego, strategicznego programu, który kwestie związane z infrastrukturą drogową stawia na jednym z pierwszych miejsc" - zapewnił.

"Budujemy te drogi, nie tylko, aby pokazać naszą wiarygodność, naszą sprawczość, sprawność działania. Budujemy przede wszystkim z szacunku - szacunku dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa naszych obywateli, dla portfeli naszych obywateli. Dzięki nowym drogom skróci się czas przejazdu, poprawi się środowisko naturalne w miastach, będziemy w stanie przyciągać nowy biznes" - dodał premier.

"Polskie drogi kiedyś, ze względu na pewien film, ale też powiedzenie, które się utarło, były synonimem nienajwyższej jakości, mówiąc delikatnie. Dzisiaj na drogi wojewódzkie, takie jak ta, drogi gminne, powiatowe, czasami wydajemy w ciągu dwóch lat więcej środków, niż przez osiem lat nasi poprzednicy. To też świadczy o naszych możliwościach finansowych, kto jak zarządzał środkami publicznymi" - uznał.

"Te drogi razem składają się na układ komunikacyjny, który razem prowadzi do poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego, ale to przede wszystkim chodzi też o nowe miejsca pracy, o jak najwyżej płatne miejsca pracy, aby był rynek pracownika. (...) O to nam chodzi, bo to oznacza lepsze perspektywy dla polskich rodzin tutaj, w Pszczynie, na Śląsku, ale oczywiście też w całej Polsce" - zakończył premier.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski m.in. zaznaczył, że konstrukcja przebudowanych łącznym kosztem ok. 240 mln zł 23 km drogi wojewódzkiej nr 933 powinna wytrzymać ok. 50 lat. Potwierdził to dyrektor Zakładu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który był inwestorem przedsięwzięcia, Zbigniew Tabor, zapewniając o zastosowanych w nim najnowszych w skali światowej technologiach.

Tabor zaznaczył, że ta droga wojewódzka ma duże znaczenie społeczne. DW933 przebiega w osi wschód-zachód pomiędzy drogą nr 78 w Wodzisławiu, autostradą A1 w Jastrzębiu-Zdroju, drogą nr 81 (tzw. wiślanką) w Pawłowicach i drogą nr 1 w Pszczynie. W poprzednich latach w jej ciągu powstały m.in. obwodnica Jastrzębia i obwodnica Pawłowic (wraz z bezkolizyjnym węzłem z "wiślanką").

Dotąd w bardzo złym stanie pozostawały: silnie obciążony ruchem fragment między Wodzisławiem Śląskim i Mszaną (węzeł z autostradą A1) oraz między Pawłowicami i Pszczyną, z bardzo wąską jezdnią. Rozbudowę tych dwóch połączeń przewidział Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ogłaszając dla nich jesienią 2018 r. jeden wspólny przetarg - z podziałem na dwie części.

Najniższe oferty w postępowaniu złożył Strabag. Na połączenie Wodzisław-Mszana, na które przewidziano prawie 57 mln zł brutto, oferta tej firmy opiewała na 82,9 mln zł brutto, a na odcinek Pawłowice - Pszczyna z budżetem 127,5 mln zł brutto - cena oferty wyniosła 157,7 mln zł brutto. W obu przypadkach to z tym wykonawcą podpisano we wrześniu 2019 r. umowy.

W inwestycji ujęto rozbudowę jezdni do standardu szerokości 7 m, przebudowę mostów, odwodnień, chodników, oświetlenia, dróg rowerowych itp. Zakres inwestycji objął prace na odcinkach od drogi nr 78 w Wodzisławiu Śląskim, do ronda z obwodnicą Jastrzębia-Zdroju (7,2 km) oraz od drogi nr 81 w Pawłowicach do ronda przy ul. Żorskiej w Pszczynie (16,1 km).

Jezdnię na obu przebudowanych odcinkach wykonano w tzw. technologii nawierzchni o ograniczonej emisji hałasu, wyciszającej hałas poruszających się pojazdów średnio o 3-5 dB. Uzyskano dobry wynik równości podłużnej nawierzchni, mierzony wskaźnikiem IRI (International Roughness Index; wyrażany w mm/m) w tym wypadku średnio 1,7 mm/m. To parametr komfortu jazdy najbardziej odczuwany przez kierowców.

Rozbudowę odcinków drogi wojewódzkiej nr 933 Wodzisław-Mszana oraz Pawłowice-Pszczyna o łącznej wartości 243,7 mln zł (w tym także 3,1 mln zł za usługi konsultanta) współfinansują środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 w wysokości 140 mln zł.

