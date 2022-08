Premier: Otwieramy obwodnice by tworzyć lepsze warunki gospodarcze

Nie zwalniamy inwestycji, inwestycje są kołem zamachowym, poprzez które walczymy z globalnym kryzysem - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego otwarcia obwodnicy Smolajn w województwie warmińsko-mazurskim.

"Tutaj w miejscowości Smolajny otwieramy obwodnicę, kolejne odcinki dróg by ludziom się żyło bardziej komfortowo i bezpiecznie. To nasz program: być bliżej ludzi, by czuli oni wsparcie ze strony państwa" - powiedział premier.

"Inwestycje to sianie ziarna pod przyszły wzrost gospodarczy" - zaznaczył. Jak dodał, mapa nowych dróg to "mapa postępu". W ślad za nowymi drogami przychodzą do miejscowości nowi przedsiębiorcy, biznes - stwierdził. "Obwodnice wyciągają ruch poza miasto, ale jednocześnie czynią miejscowość, powiat, gminę bardziej atrakcyjną" - dodał.

Morawiecki stwierdził też, że "otwieramy obwodnice i kolejne odcinki dróg, żeby ludziom żyło się bardziej komfortowo", a także, żeby tworzyć lepsze warunki gospodarcze. "To jest nasz konsekwentny program: bliżej ludzi, bezpieczna Polska, silna Polska, ale bliska ludziom" - powiedział premier.

