Premier: zaczynamy zupełnie nowy etap realizacji CPK

Centralny Port Komunikacyjny zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego, to przełomowy moment, zupełnie nowy etap realizacji - oświadczył premier Mateusz Morawiecki przy okazji oficjalnej inauguracji współpracy CPK z koreańskim lotniskiem Incheon.

Transfer wiedzy do CPK już na etapie planowania i projektowania to dla nas ogromny skok rozwojowy - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Centralny Port Komunikacyjny, który będziemy wspólnie budować, który wspólnie przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej - powiedział Marcin Horała.

Mamy ambicję znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepiej zorganizowanych portów lotniczych świata - powiedział prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Mikołaj Wild.

Jak mówił Morawiecki do uczestników uroczystości, nawiązywana współpraca to zupełnie nowy rozdział w historii polskiej realizacji, to "połączenie wiedzy, ambicji, doświadczenia i potencjału".

Zaznaczył, że transfer wiedzy do CPK już na etapie planowania i projektowania to dla nas ogromny skok rozwojowy.

CPK będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do UE

Centralny Port Komunikacyjny, który przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej - powiedział w piątek wiceminister, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Dzisiaj możemy świętować uroczyście nowy rozdział w rozwoju stosunków polsko-koreańskich i kolejny krok w procesie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego" - powiedział Horała podczas uroczystości podpisania porozumienia o współpracy gospodarczej między Polską a Koreą Południową.



Jak przekazał Horała, chodzi o dwie umowy - umowę międzyrządowa dotycząca współpracy z koreańskim Ministerstwem Ziemi, Infrastruktury, Transportu i turystyki oraz umowę biznesową pomiędzy Centralnym Portem Komunikacyjnym a Lotniskiem Incheon.



"Umowy te stawiają ramy dla rozwoju naszej współpracy, która - jestem przekonany - z czasem będzie coraz bardziej poza te ramy wyrastała i będzie przynosiła coraz więcej korzyści Polsce i Korei" - powiedział wiceminister.



Jak dodał, "Centralny Port Komunikacyjny, który będziemy wspólnie budować, który wspólnie przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej".

Dążenie do "pierwszej dziesiątki"

Ambicja łączy nas silniej niż podpisywane porozumienia - oświadczył w piątek prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Mikołaj Wild.

Jak mówił Wild, "mamy ambicję znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepiej zorganizowanych portów lotniczych świata. Cieszę się, że dziś na pokładzie mamy przedstawicieli jednego z głównych portów lotniczych świata, od wielu lat znajdującego się w pierwszej piątce najlepiej zorganizowanych lotnisk".



"Niektórzy twierdzą, że jesteśmy zbyt ambitni" - mówił Wild, ale - jak dodał - tacy właśnie byli twórcy Incheon, "i to dziedzictwo jest obecne w dzisiejszych pracach tej spółki, co możemy wszyscy obserwować od wielu lat".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.



Lotnisko Incheon zostało otwarte w 2001 r. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Incheon znajduje się na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od centrum Seulu. W 2019 roku Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów.