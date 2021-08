Premier zapowiada największy program infrastrukturalny w historii Polski

Program budowy dróg tworzy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej wygrywają przetargi i budują coraz bardziej skomplikowane konstrukcje inżynieryjne - mówił w poniedziałek Mateusz Morawiecki podczas otwarcia jednego z odcinków Via Baltica. Premier zapowiedział przeznaczenie 300 mld zł na rozbudowę sieci dróg w Polsce w ramach "największego programu infrastrukturalnego w historii".

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekady XXI w.



Są wśród nich takie drogi jak m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Przebudowana zostanie autostrada A2 Warszawa-Łódź i autostrada A4 Krzyżowa-Wrocław i Wrocław-Tarnów.



- Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w przetargach i to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne - powiedział premier.



🛣️ Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) to ponad 291 mld zł. ⤵ pic.twitter.com/viiDmd4BjM

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Premier zapowiada duże inwestycje drogowe

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

- Autostrada A1 zostanie dokończona i to bardzo szybko. Autostrada A2 od Siedlec do granicy, autostrada A18, a prócz tego drogi, które praktycznie były wcześniej tylko namalowanymi fragmentami flamastrem na mapie, a nie było na nie finansowania. Dzisiaj to finansowanie jest - powiedział premier.



- Także S61 od Ostrowi Mazowieckiej aż do granicy z Litwą, także S16, która będzie biegła przez Mazury, albo S11 z dawna oczekiwana. To droga, która dla Pomorza Środkowego z Koszalinem włącznie będzie drogą, która przyciągnie dodatkowe inwestycje - dodał.

🇵🇱 🛣️ Poprzez Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 i #PolskiŁad łączymy Polskę ❗ pic.twitter.com/evVcDhXXWx — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 9, 2021

Szef rządu podkreślił, że dobudowany zostanie trzeci pas drogi między Wrocławiem a Tarnowem, zwiększona zostanie też przepustowość autostrady pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Dodał, że obecny rząd nie zapomina o drogach powiatowych i gminnych, na które przeznaczane są coraz większe środki. Jak mówił, na drogi powiatowe i gminne rządy PO i PSL w ciągu ośmiu lat wydały około 5,5 mld zł. "My tylko w ciągu jednego roku 2019 przeznaczyliśmy około 6 mld zł" - podkreślił szef rządu.

Ambitne plany

Jak wylicza resort infrastruktury, jednym z najważniejszych zadań ujętych w nowym programie drogowym jest rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy. Inwestycje te wpisują się w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 i S50 będzie miała ponad 260 km długości, a jej koszt to ok 35 mld zł.



RPBDK zakłada ponadto budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wartość tej inwestycji o długości ponad 50 km jest szacowana na ok. 5,2 mld zł. W ramach poprawy przepustowości sieci dróg szybkiego ruchu zaplanowano ponadto poszerzenie 370 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa - Wrocław oraz Wrocław – Tranów. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 35,5 mld zł.



Głównymi priorytetami w ramach zadań kontynuowanych pozostają korytarz Via Carpatia, dokończenie S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.



Rozpoczną się też prace koncepcyjne nad kolejnymi ważnymi dla sieci drogowej odcinkami dróg krajowych.

Nowe drogi to nowe możliwości dla polskich firm

- Każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców i możliwości rozwojowe dla danego regionu - mówił premier Mateusz Morawiecki w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu w czasie uroczystego otwarcia odcinka drogi S61 via Baltica.

Polska sieć dróg będzie jedna z najlepszych w UE

Jak powiedział, każda taka droga to "kręgosłup rozwojowy, dodatkowe możliwości w powiatach i województwach".Morawiecki zaznaczył, że największy w historii Polski program budowy dróg na ponad 290 mld zł "tworzy spójną całość infrastrukturalną". Powstanie "wiele brakujących odcinków, obwodnic i zjazdów, tworzących znakomite perspektywy rozwojowe" - stwierdził.Premier dodał, że "jesteśmy bardzo wdzięczni" UE za pomoc finansową, ale program budowy dróg opiera się w ponad 80 proc. o środki krajowe, zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego.

- Pokazujemy dzisiaj wielki program infrastrukturalny, który spowoduje, że Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dla niego program infrastrukturalny jest kluczowy.



- Nie tylko dlatego, że poprawiamy rozwój infrastrukturalny Polski, ale także dlatego, że pokawałkowana Polska będzie scalona; że Polska, która tak bardzo potrzebuje jedności, także od strony społecznej i gospodarczej, będzie miała płaszczyznę integrującą, jaką są drogi i system komunikacyjny. To spowoduje, że Polska będzie rozwijać się (...) bardzo szybko, że będziemy doganiać tych najbogatszych w tempie, którego do tej pory nie było - powiedział premier.



Dodał, że inwestycje w infrastrukturę mają znaczenie nie tylko dla dużych miast.



"Cieszę się także z tego względu, że to nie tylko wielkie miasta są tutaj łączone, ale także miasta średniej wielkości, o których III RP na początku zapomniała. Dzisiaj pokazujemy, że także tam przyciąganie nowych inwestorów, krajowych i zagranicznych, będzie rzeczywistością, będzie dniem codziennym. A wraz z nimi będą nowe miejsca pracy" - powiedział premier.

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. W sumie Via Baltica ma liczyć 311 km.