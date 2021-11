Wyspecjalizowana w produkcji szyb dla budownictwa grupa Press Glass zainwestuje 300 mln zł w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) - podała w piątek Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która wydała decyzję o publicznym wsparciu tego przedsięwzięcia.

Press Glass, który przetwarza szkło dla producentów m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, zainwestuje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Spółka kupi teren w Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Tucznawa.

Press Glass ma 14 zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 191 tys. mkw. w Polsce, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i USA.

"W dniu dzisiejszym wręczyłem decyzję o wsparciu dla firmy Press Glass SA na realizację nowej inwestycji na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej o wartości 300 mln zł" - poinformował w portalu społecznościowym prezes KSSE Janusz Michałek.

Inwestor zamierza kupić teren w Tucznawie - dzielnicy Dąbrowy Górniczej, gdzie znajdują się tereny inwestycyjne włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycję o docelowej wartości prawie 7 mld zł prowadzi tam m.in. należąca do koreańskiej Grupy SK spółka SK Hi-tech Battery Materials Poland, wytwarzająca separatory do akumulatorów litowo-jonowych.

Press Glass przetwarza szkło dla producentów m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, przeszkleń i konstrukcji wewnętrznych. Założona w 1991 r. firma w ciągu dekady stała się największym polskim producentem szyb zespolonych i rozpoczęła eksport oraz budowę kolejnych zakładów w Polsce i za granicą. Obecnie należy do wiodących europejskich dostawców płaskiego szkła przetworzonego dla budownictwa, dostarczając produkty do kilkuset stałych odbiorców w Europie i na innych kontynentach. Ma 14 zakładów produkcyjnych o łącznej powierzchni 191 tys. m kw. w Polsce, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i USA.

Jak poinformował w piątek prezes Michałek, łącznie z decyzją o wsparciu inwestycji firmy Press Glass, KSSE wydała w tym roku rekordowe 66 decyzji o wsparciu nowych przedsięwzięć. Inwestorzy zadeklarowali łącznie ponad 3 mld zł nakładów inwestycyjnych oraz stworzenie przeszło 2,6 tys. nowych miejsc pracy.

"Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji, inwestycje te w dłuższej perspektywie będą wpływały na rozwój naszego regionu" - ocenił Janusz Michałek.

Wcześniej, podsumowując trzy kwartały 2021 roku, KSSE poinformowała o wydaniu 60 decyzji o wsparciu dla nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł, tworzących 2,5 tys. nowych miejsc pracy.

W ocenie przedstawicieli KSSE, utrzymuje się pozytywny trend wspierania inwestycji w lokalizacjach położonych poza nominalnymi granicami Strefy, co - według zarządu strefy - potwierdza pozytywne skutki wprowadzenia Polskiej Strefy Inwestycji.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych.

Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.

