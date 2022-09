Prezes Atalu powiedział, co stanie się z cenami mieszkań

2 tys. sprzedanych mieszkań – tak wygląda prognoza Atalu na 2022 rok. W ocenie prezesa spółki Zbigniewa Juroszka ceny mieszkań na rynku pierwotnym nie ulegną znaczącym zmianom.

Prognoza została obniżona. Na początku roku Atal prognozował, że w 2022 roku sprzeda 2,5 tys. mieszkań.

"Zgłaszaliśmy po wybuchu wojny, na koniec pierwszego kwartału, że szacowana sprzedaż sięgnie ok. 2,5 tys. To był komunikat z kwietnia. Teraz nasze szacunki są bliżej 2 tys." - powiedział podczas piątkowej wideokonferencji prezes Atalu Zbigniew Juroszek.

W jego ocenie, czwarty kwartał pod względem sprzedaży powinien być lepszy niż trzeci. Dodał, że najgorszy okres sprzedaży to lipiec-sierpień, we wrześniu widzi lekką poprawę.

W pierwszym półroczu 2022 r. Atal sprzedał 1340 mieszkań. W lipcu sprzedaż sięgnęła 117 lokali, w sierpniu 130 lokali.

Problemem jest dostęp do kredytów hipotecznych i ceny tych kredytów

Zbigniew Juroszek wskazał, że problemem w tym momencie jest dostęp do kredytów hipotecznych i ich ceny.

- Wrzesień - sytuacja jest trochę lepsza niż lipiec-sierpień, co nie znaczy, że główny problem się rozwiązał. Nie mamy na to wpływu - powiedział prezes Atalu.

- Sprzedaż w przyszłym roku będzie zależna od dwóch czynników: czy będzie program wsparcia rządu dotyczący oprocentowania kredytów hipotecznych oraz czy szybciej niż się dzisiaj zakłada dojdzie do polepszenia oferty kredytów – dodał.

W ocenie Zbigniewa Juroszka ceny mieszkań na rynku pierwotnym nie ulegną znaczącym zmianom.

W opinii prezesa Juroszka, "na poszczególnych projektach, które miały za wysoką cenę, mogą nastąpić korekty cen w dół. Mogą być projekty pojedyncze, gdzie ceny mogą spaść, ale też nie będą to pewnie duże spadki, bo sytuacja firm nie jest na tyle zła, by były zmuszane do dużej korekty”.

Atal chce w pierwszej kolejności dokończyć rozpoczęte budowy mieszkań, w następnej kolejności kontynuacja etapów już istniejących osiedli, w końcu rozpoczynanie nowych inwestycji.

Prognoza Atalu: marża brutto na sprzedaży na poziomie ok. 25 proc.

Atal podtrzymuje wcześniejszą prognozę na temat marży. Średniookresowo chce notować marżę brutto na sprzedaży w wysokości około 25 proc. w II kwartale marża spadła do blisko 20 proc., jednak w II półroczu powinna wynieść co najmniej 25 proc.

- To, że w drugim kwartale wykazano niemal 20 proc. rentowności, to wynik ułożenia się przekazań w tym kwartale - powiedział dyrektor finansowy Atalu Andrzej Biedronka-Tetla.

Marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 19,9 proc., a w pierwszym kwartale 32,7 proc.

