Prezes Atlasa o cenach materiałów budowlanych: taniej już nie będzie

- Firma Atlas istnieje na rynku od ponad 30 lat - i czegoś takiego nigdy w swojej historii nie doświadczyliśmy: żeby wszystkie koszty tak bardzo i szybko rosły! - mówi Paweł Kisiel, prezes Grupy Atlas. Przestrzega jednak przed odkładaniem decyzji o rozpoczęciu inwestycji. - Mówiąc wprost: taniej nie będzie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

W całej Europie, ale też w Azji i Stanach Zjednoczonych, realizowane są ogromne programy inwestycji infrastrukturalnych.- To będzie zwiększało popyt na różnego rodzaju materiały budowlane. Część komponentów jest wykorzystywana zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w budownictwie infrastrukturalnym. Do tego dochodzi transport, którego budownictwo potrzebuje w dużych ilościach. Mając deficyt kierowców, tych problemów będzie więcej, bo pojawia się duża luka podażowa. Kolejnym czynnikiem są firmy wykonawcze, które borykają się głównie z rosnącymi kosztami pracy. Jak widać, nie ma obecnie przesłanek do tego, aby było taniej - ocenia Paweł Kisiel.Atlas w tym roku już dwa razy podniósł ceny i nie jest wykluczone, że - w obliczu rosnących kosztów - zdecyduje się na kolejną, trzecią podwyżkę.- Kolejną rzeczą, z którą musimy sobie radzić, są sprawy związane z kwestiami podatkowymi, chociażby z Nowym Ładem. Również z tego tytułu poniesiemy koszty - i będą one znaczne - dodaje prezes Atlasa.Szaleńczy wzrost cen materiałów budowlanych, który obserwujemy na rynku, to nie jest jednak eldorado dla ich producentów. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że rentowność branży w tym roku spada i w przyszłym roku może być podobnie.- Możemy to zaobserwować na podstawie własnych doświadczeń, ale też raportów publikowanych przez spółki giełdowe, które działają w branży materiałów budowlanych, gdzie widać spadek rentowności tego biznesu - podsumowuje prezes Atlasa.