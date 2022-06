Prezes Atlasa: wiele firm budowlanych jest na granicy rentowności

Pamiętajmy, że marże w branży deweloperskiej są obecnie rekordowe, jednak wiele firm budowlanych, które realizują budowy, jest na granicy rentowności. W ich przypadku nie ma przestrzeni, żeby obniżać koszty - mówi w rozmowie z WNP.PL Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas.

- Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w surowce, to mamy obecnie o wiele lepszą sytuację niż rok temu - wskazuje Paweł Kisiel.

- Mamy odpływ Ukraińców z budów. Jeżeli przyjmiemy, że około jedna czwarta z 400 tys. ludzi odpłynęła z tej branży, to powstała realna, bardzo duża luka - dodaje prezes Atlasa.

- Jeśli tylko ktoś ma w dyspozycji środki na finansowanie budowy, to uważam, że powinien ją rozpocząć. Taniej nie będzie, tym bardziej że mamy przecież sporą inflację - uważa Paweł Kisiel.

Brak surowców na rynku i rosnące ceny materiałów budowlanych. Jak duży to jest problem w branży?

– Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w surowce, to mamy obecnie o wiele lepszą sytuację niż rok temu. Sama dostępność surowców zdecydowanie się poprawiła, jednak cały czas poważnym problemem są ich rosnące ceny. By oddać skalę zjawiska, powiem tylko, że dynamika wzrostu cen surowców jest dwa razy wyższa od dynamiki wzrostu cen wyrobów gotowych. Innymi słowy: producenci materiałów chemii budowlanej, by wyrównać marże, powinni podnieść ceny swoich wyrobów dwukrotnie wyżej, niż to miało miejsce w tym roku.

To niemało. Jaką ma pan prognozę na najbliższe miesiące?

– Na pozytywną korektę sytuacji w najbliższej przyszłości niestety nie ma widoków. Poza rosnącymi cenami surowców, na wzrost wartości materiałów budowlanych mają także wpływ zjawiska strukturalne. Są to np. związane z transformacją energetyczną wzrastające stawki za energię, która jest przecież istotnym elementem kosztowym w procesie produkcji.

Kolejną rzeczą są koszty transportu i koszty pracy, które także zanotowały duży wzrost. A to są również istotne czynniki obciążające koszty procesu produkcyjnego.

To wszystko w efekcie wpływa oczywiście na wysokość cen mieszkań. Dynamiczny wzrost tych cen mieliśmy już w latach 2006-2008, ale wówczas było to wywołane bardzo wysokim popytem i ograniczoną podażą.

Dochodzi kosztotwórczy czynnik związany z brakiem pracowników. Mamy odpływ Ukraińców z budów.

– Jeżeli przyjmiemy, że około jedna czwarta z 400 tys. ludzi odpłynęła z tej branży, to powstała realna, bardzo duża luka. Podaż pracy na rynku budowlanym mocno spadła i większość firm odczuwa braki kadrowe. Na wykonawców z wolnym terminem nadal trzeba długo czekać. Według danych GUS, choć dynamika udzielania pozwoleń na budowę nie zmniejszyła się w znaczący sposób, to jednak wyraźnie zmniejszyła się ilość rozpoczynanych budów. Jednym z powodów tej sytuacji jest właśnie deficyt rąk do pracy.

Czeka nas dalszy wzrost cen?

– Rentowność w branży budowlanej jest nadal na w miarę przyzwoitym poziomie, jednak od dwóch lat spada. W wypadku spowolnienia na budowach, firmy będą po prostu musiały zwiększyć swoją rentowność w drodze podwyżek cen. Nie nadgonią wolumenem sprzedaży, bo nie będzie wystarczającego popytu. Firmy, które nie wprowadzą odpowiednich korekt w cenniku, wypadną z rynku, zbankrutują.

Jak w Atlasie sobie z tym wszystkim radzicie?

– Póki co bronimy się wolumenem sprzedaży, ale równocześnie podnosimy ceny. To niestety konieczne, bo gdybyśmy utrzymywali poziom cen sprzed roku, generowalibyśmy dziś ujemne wyniki.

Sposobem na stabilizację kosztów działalności jest także automatyzacja procesów produkcyjnych. Tam, gdzie to możliwe, staramy się inwestować w ten obszar. Jest jednak, jak wiemy, problem z półprzewodnikami i w zasadzie nie mamy dziś projektu inwestycyjnego w zakresie automatyzacji, który nie byłby opóźniony.

Z tego, co pan mówi, wynika, że nie warto czekać z rozpoczęciem budowy, zakupem mieszkania czy remontem, bo ceny w najbliższych latach nie będą niższe.

– Jeżeli ktoś liczy na to, że dzisiaj poczeka z realizacją pewnych prac, bo jutro będzie taniej, to po prostu może się mocno przeliczyć. Jeśli tylko ktoś ma w dyspozycji środki na finansowanie budowy, to uważam, że powinien ją rozpocząć. Taniej nie będzie, tym bardziej że mamy przecież sporą inflację.

Co z nowymi mieszkaniami?

– Nowe mieszkania na pewno będą budowane. W końcu wciąż mamy w Polsce spory deficyt w zakresie lokali mieszkalnych. Jeśli chodzi o ceny mieszkań, to będą raczej wyższe. Jedyną przestrzenią, gdzie może dojść do pewnych korekt cenowych, są ewentualne promocje deweloperów.

Generalnie, nie przewiduję tak dużej dynamiki wzrostu cen mieszkań, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch czy trzech latach, ale mieszkania będą coraz droższe. Powód? Wspomniane już wcześniej rosnące wartości materiałów oraz brak siły roboczej, a także ceny działek, których wartość stanowi dzisiaj dużą część kosztów deweloperskich inwestycji.

Czy rząd powinien pomóc Polakom, którzy chcą kupić mieszkanie?

– Rząd powinien przede wszystkim wypracować mechanizmy, które należycie zdynamizują budownictwo komunalne i społeczne. To klucz do tego, by nie tylko poprawić komfort życia, ale też zatrzymać ludzi w kraju. Oczywiście dobrze, że rząd szuka rozwiązań doraźnych, szczególnie tych skierowanych do mniej zamożnych Polaków, ale powinniśmy wypracować rozwiązania systemowe.

Na pozytywną ocenę zasługuje projekt wprowadzenia kredytów o stałej stopie procentowej. Dzisiaj, przy kredytach o zmiennym oprocentowaniu, całe ryzyko kredytowe jest po stronie kredytobiorców. Banki jako profesjonalne podmioty dysponują jednak znacznie szerszą wiedzą, ale niestety są nastawione na maksymalizację zysków, często z wykorzystaniem asymetrii wiedzy z zakresu finansów między profesjonalistą a konsumentem.

Czy biznes oczekuje pomocy państwa przy tej wysokiej inflacji?

– Biznes oczekuje głównie przewidywalności prawa. To jest podstawowa rzecz, z którą mamy w Polsce problem. Częste zmiany prawne i głębokość tych zmian powodują bardzo dużo zakłóceń w biznesie.

Oczekujemy też zmiany podejścia administracji publicznej, rządu do dialogu z biznesem. Myślę tu o prawdziwym dialogu, a nie o traktowaniu konsultacji społecznych jak przykrego obowiązku. Każda osoba działająca w biznesie wie, że zdarzają się różne sytuacje kryzysowe i liczy się np. ze wzrostem obciążeń podatkowych. Ale to wszystko musi być racjonalne, zaplanowane i zoptymalizowane od strony obsługi kosztowej. Trzeba unikać takich regulacji prawnych, które niewiele wnoszą do życia, a już na pewno nie służą konsumentom. Jako przedsiębiorcy ponosimy wiele kosztów, które nie stanowią wartości dodanej ani dla klienta końcowego, ani dla nas samych, za to powodują wzrost kosztów i w efekcie cen.

Na horyzoncie mamy projekty związane z termomodernizacją.

– To niezwykle istotny temat. Dla rynku budowlanego bardzo ważne będzie szybkie uruchomienie środków na termomodernizację. W grze jest tu nie tylko uzyskanie realnych korzyści dla konsumentów, ale także stabilność polskiego rynku. Niektóre kraje europejskie już wystartowały z tego typu programami. We Włoszech na przykład, można uzyskać dofinansowanie do 110 proc. wartości termomodernizacji, nie więcej niż 50 tys. euro w przypadku budynku jednorodzinnego.

Jeżeli szybko nie wystartujemy z tego typu programami wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych, to pojawi się w polskim budownictwie poważna i niebezpieczna luka. Część wykonawców zajmujących się pracami z tej dziedziny wyjedzie na zachód. Tam będzie duży popyt na tego typu specjalistów. Tym samym jest ryzyko, że oni szybko do Polski nie wrócą, a jeżeli wrócą, to na innych warunkach w zakresie stawek za pracę, zatem koszty wykonawstwa w naszym kraju będą jeszcze wyższe.

Branża myśli o odbudowie Ukrainy?

– To kolejne ważne zagadnienie w kontekście polskiego budownictwa. Po zakończeniu wojny w Ukrainie będzie tam gigantyczny popyt na pracę i wielu Ukraińców, którzy pracowali w Polsce, nie wróci do naszego kraju. Będą mieli pracę u siebie, wcale nie gorzej płatną.

W takiej sytuacji osiągnięcie poziomu np. 200 tys. mieszkań oddawanych rocznie będzie nie lada wyzwaniem z powodu braku pracowników.

