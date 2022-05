Prezes Budimeksu alarmuje: możliwe są zejścia z placów budowy

Prezes Budimeksu Artur Popko sytuację wykonawców porównuje do wzburzonego oceanu. - Bez solidnego statku i nawigacji nie damy rady dopłynąć do brzegu. Potrzebujemy szalupy ratunkowej, która nas tam pozwoli dowieźć. Może dojść do zejść z placów budowy - uważa.

- W przypadku realizowanych już kontraktów uważam, że wartość waloryzacji powinna zostać powiększona do rozsądnej kwoty, która pokryje nam wzrost cen materiałów. Chciałbym podkreślić, że wykonawcy nie chcą zarabiać na waloryzacji. Chcieliby prosić zamawiających, by pokryli koszty związane z tak drastycznym wzrostem cen materiałów - mówi prezes Budimeksu.

Sytuację wykonawców Artur Popko porównuje do wzburzonego oceanu.

- Bez solidnego statku i nawigacji nie damy rady dopłynąć do brzegu. Potrzebujemy szalupy ratunkowej, która nas tam pozwoli dowieźć. Wierzę, że zamawiający podadzą nam rękę, koło ratunkowe, bo faktycznie sytuacja branży budowlanej jest bardzo trudna - uważa Artur Popko.

Prezes Budimeksu dodaje, że widać bardzo duże prawdopodobieństwo upadłości średnich i mniejszych spółek - szczególnie tych, które realizują inwestycje samorządowe czy mniejsze, prywatne.

- Faktycznie, może dojść do zejść z placów budowy - alarmuje Artur Popko.

W jego opinii problem odpływu pracowników z Ukrainy szczególnie dotyczy podwykonawców i kierowców, których 90 proc. pochodziło z tego kraju.

Cała rozmowa z Arturem Popko w wideo poniżej.

