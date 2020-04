Prezes Budimeksu: Państwo nie powinno panikować

Państwo nie powinno panikować. W różnych krajach przyjmowane są różne strategie zarządzania tym kryzysem, ale kluczowe będzie to, jak będzie wyglądała ścieżka wyjścia z tej sytuacji - podkreślił w rozmowie z portalem WNP.PL Dariusz Blocher, prezes największej grupy budowlanej w Polsce.

Budimex

- Zamykanie wszystkiego przyniesie więcej strat niż korzyści. Im szybciej damy możliwość pracy przedsiębiorcom i generowania przychodu, tym lepiej - powiedział.- To zapobiegłoby następnemu kryzysowi. Kolejny etap działań antykryzysowych powinien objąć szczególnie duże przedsiębiorstwa. To one w kolejnym etapie będą dźwigać wyhamowanie i spadek PKB - zaznaczył.Jak ocenił Blocher, ważne jest szukanie możliwości pobudzania konsumpcji czy lekkich inwestycji.- Państwo nie powinno panikować. W różnych krajach przyjmowane są różne strategie zarządzania tym kryzysem, ale kluczowe będzie to jak będzie wyglądała ścieżka wyjścia z tej sytuacji - uzasadnił prezes.Odnosząc się natomiast do długoterminowych skutków obecnego kryzysu stwierdził, że należy oczekiwać dywersyfikacji miejsc produkcji w globalnej gospodarce.- Część przeniesie się do Europy, część do innych krajów niż Chiny. Ten proces na pewno będzie postępował. Będzie to droższe, ale firmy to uwzględnią. Nastąpi też przewartościowanie współpracy gospodarczej między państwami - podsumował prezes.Więcej ona stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Wspólnie z firmą badawczą BCMM zbieramy opinie przedsiębiorców o działaniach, które podejmują w ramach walki z koronakryzysem i przygotowania do spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Zachęcamy do wypełnienia, której wyniki opublikujemy na portalu WNP.PL.To największa od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie: drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym.Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od 2018 r. pozostaje w pierwszej trójce generalnych wykonawców budownictwa kolejowego w kraju.Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych. Ferrovial ma 55,1 proc. akcji spółki, a duże pakiety należą jeszcze do Aviva OFE Aviva BZ WBK (10 proc.) oraz Nationale Nederladen OFE (5,3 proc.).W 2019 r. skonsolidowane przychody Budimeksu wyniosły 7,569 mld zł w porównaniu do 7,387 mld zł w roku 2018. Zysk netto wyniósł 228,85 mln zł wobec 305,48 mln zł rok wcześniej.Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2019 r. wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w 2019 r. wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 r.