Prezes Elektrobudowy: decyzja o upadłości z bólem serca, ale to jedyne wyjście

Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych - podkreślił Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy. Dodał, że dotyczy w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań.

Rozmowy z inwestorami zablokowane

Syndyk przejmie stery

- Niezależnie od ograniczonej płynności, wynikającej z braku dostępu do bieżącego finansowania i możliwości pozyskiwania gwarancji bankowych, dokładaliśmy wszelkich starań, aby wywiązywać się ze zobowiązań wobec klientów, podwykonawców i instytucji publicznych. Wszelkie zobowiązania wobec pracowników były realizowane na bieżąco i bez opóźnień - wskazał Jacek Podgórski.Spółka zaznaczyła również, że zachowano integralność finansowania oraz integralność przedsiębiorstwa i jego majątku. Elektrobudowa prowadzi obecnie prace przy kontraktach i zleceniach o łącznej wartości umownej blisko 2,5 mld zł.- Do ostatniej chwili prowadziliśmy bardzo intensywne działania mające na celu dokapitalizowanie firmy ze strony inwestora branżowego lub kapitałowego. Zaprosiliśmy do rozmów wiele podmiotów z branży energetycznej i budowlanej. Prowadziliśmy zaawansowane negocjacje z dwoma inwestorami - podmiotem prywatnym i instytucją z udziałem skarbu państwa - stwierdził prezes Podgórski.Zdaniem Elektrobudowy, wyniki przeprowadzonych due diligence spółki, stan zaawansowania rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz konstruktywny przebieg procesu dawały realną szansę na zamknięcie operacji dokapitalizowania (emisji akcji serii F) do 23 marca 2020 r. oraz na pozyskanie nowego kapitału w wysokości pozwalającej na zamknięcie luki finansowej spółki oraz spłatę wymagalnych zobowiązań wobec jej dostawców i podwykonawców.- Niestety, wobec eskalujących, niemożliwych do spełnienia dla spółki oczekiwań przedstawianych przez stronę finansującą przedsiębiorstwo i w konsekwencji braku możliwości uzgodnienia term sheet, skuteczne przeprowadzenie emisji okazało się niemożliwe - powiedział Podgórski.- Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości to jedyny dziś sposób na utrzymanie bieżącej działalności spółki i maksymalnie wysoką spłatę zobowiązań wszystkich wierzycieli - ocenił Podgórski.Jak podkreślono, proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Po ogłoszeniu upadłości Elektrobudowa będzie działać nadal pod zarządem syndyka, który będzie wyposażony w odpowiednie instrumenty prawne (niedostępne obecnemu zarządowi spółki) pozwalające na zarządzanie aktualną, trudną sytuacją płynnościową i prowadzenie dalszej działalności.- Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć działania syndyka zmierzające do zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności spółki oraz zachowania integralności przedsiębiorstwa - zapowiedział Podgórski.Jak wskazano, zarząd przygotował plan działania i swoje rekomendacje dotyczące dalszej działalności spółki po ogłoszeniu upadłości. Wyposaży również syndyka w informacje, zasoby i narzędzia pozwalające zapewnić ciągłość operacyjną przedsiębiorstwa.- Jesteśmy gotowi wspierać syndyka w okresie przejściowym we wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie integralności przedsiębiorstwa, utrzymanie dalszej działalności spółki oraz zabezpieczenie jej majątku - podsumował.