Prezes Erbudu: musimy dalej pracować. Zwłaszcza w budownictwie

Tarcza Antykryzysowa musi być szersza

Jubileusz w trudnych czasach

Grupa Erbud

Grzeszczak zapewnił, że większość budów Erbudu ma 100-procentowe obłożenie pracownikami, więc nie jest widoczny w tym momencie odpływ pracowników oraz podwykonawców z budów, którego powodów można by upatrywać w koronawirusie.- Jesteśmy wdzięczni naszym pracownikom za odpowiedzialność i zaangażowanie w tym trudnym czasie. To też niezwykle ważne dla naszego kraju i gospodarki, aby pracować we wszystkich branżach, które obecnie stwarzają takie możliwości - stwierdził prezes Grzeszczak.Erbud działa jednak również na rynkach zagranicznych i musiał wstrzymać prace w Belgii , czego w związku z pandemią oczekiwał inwestor.- Dlatego sprowadziliśmy 260 pracowników do Polski i po zakończeniu 14-dniowej kwarantanny będziemy chcieli ulokować ich na budowach w Polsce lub w Niemczech, gdzie roboty budowlane są dalej prowadzone - wyjaśnił prezes.- Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce nie widzimy spowolnienia w sektorze usług serwisowych. Widzimy też pewien potencjał w tym, zwłaszcza w Niemczech, że przemysł będzie chciał wykorzystać przestój fabryk do wykonania prac remontowych i serwisowych. To stanowi dużą szansę dla naszej niemieckiej spółki zależnej IVT - dodał.Prezes Erbudu, pytany o rządową Tarczę Antykryzysową, odpowiedział, że pozytywnie ocenia zapowiedź odstąpienia przez zamawiających publicznych od egzekwowania kar za opóźnienia prac.- W przypadku innych rozwiązań, jak dopłaty do pensji, myślę, że przez jakiś czas pomogą małym i średnim firmom. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, którzy są pozbawieni przychodów, są teraz w dramatycznej sytuacji - podkreślił.- Erbud obecnie nie zakłada korzystania z rozwiązań pomocowych, które są planowane w ramach Tarczy. Jednocześnie uważamy, że plan wsparcia dla polskiej gospodarki powinien być o wiele szerszy, gdyż na tle innych krajów Unii Europejskiej prezentuje się dość skromnie - dodał.Stwierdził, że na ten temat należy spojrzeć z perspektywy tego, o ile polskie firmy będą słabsze od tych z innych krajów UE, gdy europejska gospodarka zacznie się odbudowywać po kryzysie.- Stawką w tej walce są miejsca pracy oraz płynność finansowa firm. Jeśli teraz państwo nie podejmie odważnych kroków, to w przyszłości większe koszty poniesie musząc utrzymywać bezrobotnych przy jednoczesnym spadku wpływów z podatków - powiedział Grzeszczak.Zwrócił uwagę, że ważna jest również polityka państwa wobec banków i sama postawa sektora finansowego i ubezpieczeniowego wobec firm.- Szczególnie w budownictwie ma to znaczenie, gdzie dostęp do gwarancji i zabezpieczeń jest kluczowy przy pozyskiwaniu i realizacji kontraktów. Nasz sektor wytwarza ok. 10 proc. PKB polskiej gospodarki i jest jednym z kluczowych dla społeczeństwa, bo przecież budujemy drogi, szpitale, szkoły i inne budynki użyteczności publicznej - wyliczył.Dariusz Grzeszczak, odnosząc się do perspektyw Erbudu, wskazał, że rok 2019 bez wątpienia był jednym z najlepszych w historii grupy.- Cieszyliśmy się na perspektywy związane z 2020 r., w którym obchodzimy 30-lecie. Na szczęście wchodzimy w ten trudny czas z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień - podkreślił.Dodał, że dotychczas w pierwszym kwartale 2020 r. grupa pracowała bez większych przeszkód, mimo zmniejszonej nieco efektywności w marcu. Dlatego wpływ pandemii nie będzie raczej widoczny w wynikach pierwszego kwartału.- Niepewność będzie dotyczyć natomiast drugiego kwartału. Myślę jednak, że Polska jako kraj, a także sami obywatele, poważnie potraktowali temat koronawirusa, co pozwoli szybciej ustabilizować sytuację - ocenił Grzeszczak.Jego zdaniem, jeśli nie będzie większych problemów na budowach, to dysponując obecnym portfelem w 2020 r. Erbud może spodziewać się podobnych przychodów do tych, które odnotował w 2019 r. Wyniki za ubiegły rok wraz z informacją o portfelu zamówień grupa ma opublikować 7 kwietnia.- Spodziewamy się jednak, że w 2021 r. może nadejść spowolnienie. Dlatego ważne będzie, aby zamawiający - zwłaszcza publiczni - nie zawieszali obecnie swoich planów inwestycyjnych i nadal ogłaszali przetargi. Inwestycje te będą stanowiły istotny bodziec dla całej gospodarki - zaznaczył prezes.- W tej chwili priorytetem dla Erbudu jest stabilność i bezpieczeństwo finansowe oraz utrzymanie miejsc pracy. Dlatego nie rozważamy obecnie możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. - podsumował. Po trzech kwartałach 2019 roku grupa Erbud miała 43,9 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) oraz 28,3 mln zł zysku netto wobec odpowiednio strat na poziomie 27 mln zł i 25 mln zł przed rokiem. Przychody grupy ustabilizowały się na poziomie 1,79 mld zł wobec około 1,62 mld zł rok wcześniej.Erbud w ostatnim rankingu Deloitte po kilku latach powrócił z szóstego na piąte miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce pod względem przychodów. Erbud zanotował w 2018 roku sprzedaż w wysokości 2,33 mld zł (+29,2 proc.).W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).