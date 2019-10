Prezes Górażdże Cement: stabilizacja rynku pod presją CO2 oraz importu

Przemysł cementowy może zamknąć 2019 r. produkcją delikatnie większą niż w ubiegłym, rekordowym roku. Natomiast wyniki 2020 r. mogą być zbliżone do tegorocznych. Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement, wskazał w rozmowie z portalem WNP.PL, że stabilizacja jest dobra dla branży w kontekście tak nieprzewidywalnego czynnika, jak ceny uprawnień do emisji CO2. Sektor obawia się także taniego importu zza wschodniej granicy.

Zaznaczył przy tym, że przemysł cementowy pracuje nad zmniejszeniem swojej emisyjności już od bardzo dawna. Podobnie jest w Górażdżach.- Jedną z niedawno ukończonych w tym kontekście inwestycji jest suszarnia paliw alternatywnych, dzięki której korzystając z ciepła odpadowego z pieca, możemy zwiększać efektywność wykorzystywania samych paliw - wyjaśnił Reclik.- Kładziemy też duży nacisk na promowanie wiedzy na temat emisyjności cementu przez pryzmat śladu węglowego w trakcie całego życia produktu - od jego wytworzenia, przez użycie w budownictwie i eksploatację danego obiektu, aż po recykling. Świadomość jest podstawowym warunkiem do wprowadzania zmian i redukowania wpływu na środowisko - dodał.Zarządzana przez Reclika grupa zatrudnia ponad 1,2 tys. pracowników. W jej skład - obok Cementowni Górażdże - wchodzi jeszcze przemiałownia Ekocem w Dąbrowie Górniczej, a także 17 kopalń kruszyw naturalnych i sieć kilkudziesięciu wytwórni betonu towarowego.- Na początku 2019 r. sfinalizowaliśmy przejęcie czterech węzłów betoniarskich na Górnym Śląsku. Z pewnością będziemy rozpatrywać kolejne okazje do akwizycji, jeśli takie się pojawią i będą zgodne z długoterminową strategią grupy w danej linii biznesowej - zapowiedział prezes.- Ostatnie lata to także inwestycje w rozwój własnego transportu w segmencie betonu towarowego. Było to konieczne, aby zabezpieczyć terminowość dostaw przy rozpędzonym rynku budowlanym i jednoczesnym niedoborze środków transportu - podsumował.