Prezes Lafarge: Zabiegamy o wprowadzenie podatku węglowego

Jednym z problemów dotykających branżę jest import cementu z Białorusi. W tym roku przewiduje się, że import wynosić będzie około 500 tys. ton, w 2015 roku był on na poziomie 117 tys. ton – mówił w rozmowie z WNP.PL prezes Lafarge w Polsce Xavier Guesnu.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Inflacja i braki kadrowe

Inwestycja mimo pandemii

Wśród problemów dostrzeganych przez polskie firmy cementowe pozostaje temat rosnącej inflacji.– Cement podrożał w ostatnich latach, choć nie tak mocno jak styropian czy stal. Sama energia elektryczna podrożała o 15 procent, tona CO2 wzrosła do 60 euro w tym roku, a pamiętam, jak jeszcze w 2018 roku była na poziomie 5,8 euro. Odliczając darmowe uprawnienia, w 2020 roku całemu sektorowi brakowało 3 mln ton uprawnień, które musiał pokryć z własnych środków. To są potężne pieniądze. Dlatego też inflacja to największe wyzwanie – mówił Xavier Guesnu.Mimo pandemii branża nadal dostrzega problem z brakiem wykwalifikowanej kadry. Brakuje m.in. specjalistów od automatyzacji, utrzymania ruchu.Lafarge w Polsce zadeklarował redukcję emisji CO2 o 55 proc. w porównaniu do 1990 roku, a kamieniem milowym tych działań jest modernizacja Cementowni Małogoszcz. Wartość prac to ponad 100 mln euro, a po zakończeniu projektu firma spodziewa się redukcji emisji CO2 o 20 proc. – głównie dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru.Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom oraz produkcji energii własnej z odzysku ciepła zmniejszy się zużycie energii o 1/3. Powstanie również nowa instalacja, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na zminimalizowanie udziału węgla.Pandemia wpłynęła na proces przygotowania inwestycji. Największym wyzwaniem była konieczność zdalnego zarządzania projektem i jednoczesnego prowadzenia prac przygotowawczych na miejscu.– Mimo to mamy tylko lekkie opóźnienie, które nie stanowi zagrożenia dla projektu, gdyż mieliśmy założony pewien bufor czasowy. Momentem krytycznym będzie teraz rozpoczęcie budowy, które planowane jest na połowę października. Potem realizacja samego projektu, na który mamy 15 miesięcy. Mamy nadzieję, że zima nie będzie ostra, a kolejne fale koronawirusa nie spowodują żadnych przesunięć. Wierzę w dotrzymanie terminu i uruchomienie zakładu na początku 2023 roku – zadeklarował Guesnu.