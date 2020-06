Prezes PKP PLK podsumował dwa lata inwestycji kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe w ciągu ostatnich dwóch lat zrewitalizowały i odtworzyły odcinki kolejowych tras o łącznej długości ponad 1100 km - poinformował w czwartek na konferencji prasowej prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"Odtwarzanie i rewitalizacji linii kolejowych, którym przywracamy bardzo dobre parametry to prace uzupełniające te największe inwestycje. To prace o wartości od 0,5 mln do 3 mln zł za km trasy. Przy tych robotach wykonujemy wymianę nawierzchni torowych, odtwarzamy obiekty inżynieryjne, przejazdy, czy całą infrastrukturę pasażerską" - powiedział Merchel.

Prezes podkreślił, że rewitalizacja linii kolejowych jest szczególnie ważna dla podróży, które odbywają się wewnątrz regionów.

Merchel powiedział, że w ramach inwestycji odtworzeniowych modernizowany jest m.in.odcinek linii 219 Szczytno-Ełk, linii 405 na odcinku Miastko - Słupsk, czy na linii nr 30 Łuków - Parczew.