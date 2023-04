Prezes Tauron Wytwarzanie: we wtorek chcemy sfinalizować ugodę z Rafako

Zakładamy, że ugoda z Rafako zostanie sfinalizowana dzisiaj - poinformował we wtorek podczas EKG prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński. Dodał, że ma informacje potwierdzające kolejne wpłaty od gwarantów. To jest ostatni element finalizacji tej ugody - wskazał.

Tauron Wytwarzanie: ostatnie elementy ugody z Rafako zostały wykonane

Prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński odniósł się we wtorek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) do komunikatu giełdowego Rafako. Rafako poinformowało bowiem we wtorek, że 24 kwietnia 2023 r. doszło do podpisania przez emitenta, spółkę zależną, PKO BP, PZU, mBank, a w dniu 25 kwietnia 2023 r. także przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PKO BP, PZU, mBank i BGK, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania kontraktu, porozumienia "w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Emitenta, spółki zależnej i gwarantów, a także akceptacji ugody przez gwarantów, z dnia 31 marca 2023 r.

"Jeśli chodzi o Rafako to ostatni warunek finalizuje się. Dostaję smsy potwierdzające kolejne wpłaty od gwarantów. To jest ostatni element finalizacji tej ugody. Zakładam, że zostanie sfinalizowana dzisiaj, bo to jest ten termin do końca" - poinformował Szuladziński.

Dodał, że Tauron prowadzi obecnie remont średni Elektrowni w Jaworznie. "Ten remont nieco wydłużyliśmy, dlatego że zapotrzebowanie na energię, które będzie w okresie tego tygodnia majówkowego będzie zdecydowanie mniejsze" - powiedział Szuladziński podczas debaty.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku w Jaworznie

31 marca 2023 r. Tauron podpisał ugodę z Rafako wieńczącą spór dotyczący bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie - przekazał w piątek energetyczny koncern. Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierały się w związku z problemami w działaniu bloku. W mediacjach przy udziale Prokuratorii Generalnej w lutym br. strony informowały o zawarciu wstępnego porozumienia, w ostatnich tygodniach przesuwały termin podpisania ugody.

Jak przekazał wówczas Tauron w raporcie bieżącym, zgodnie z zawartą tego dnia ugodą z tytułu roszczeń, będących według koncernu konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku w Jaworznie, otrzyma on 240 mln zł.

Rafako potwierdziło w marcu, że Tauron Wytwarzanie wystąpi o wypłatę 240 mln zł z gwarancji bankowych należytego wykonania kontraktu oraz przekazało, że wraz ze swoją spółką zależną otrzyma od Taurona Wytwarzanie ponad 65 mln zł, w tym m.in. 10 mln zł, za wzięcie na siebie odpowiedzialności za ew. roszczenia podwykonawców, a także 14 mln zł za poza kontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

