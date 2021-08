Prezydent Jaworzna: Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii Stalowej Woli, Jaworzna, regionu i kraju

Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii Stalowej Woli, Jaworzna, regionu i kraju - powiedział w sobotę prezydent Jaworzna Paweł Silbert, która brał udział w uroczystości podpisania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

W sobotę w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów m.in. pod inwestycje z obszaru energii.

Podpisanie ustawy poprzedziły wystąpienia m.in. prezydenta Jaworzna Paweła Silberta. "Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii Stalowej Woli, Jaworzna, regionu i kraju. Panie prezydencie bardzo dziękuję" - powiedział. Prezydent Jaworzna mówił również o tym, że nikt chce, aby Jaworzno było takim miejscem, gdzie po raz ostatni wydobędzie się węgiel kamienny, a po tym nic. "Przed takim ryzykiem stoimy" - dodał, przypominając, że dlatego teren przy ul. Wojska Polskiego został zapisany w studium jako teren przemysłowy.

"Zrobiliśmy to po bardzo dokładnej analizie" - wskazał. Jak mówił, to teren, gdzie da się zrealizować duże inwestycje i jest to teren, gdzie las rośnie niechętnie. "Nie jest to teren lasu pierwotnego, to teren dawno przekształcony gospodarczo przez górnictwo i energetykę" - podkreślił. Poinformował także, że w ramach rekompensat przyrodniczych "jesteśmy w stanie ponieść duże wysiłki, aby dokonać dużych nasadzeń drzew".

"Zdajemy sobie sprawę, że teren przy ul. Wojska Polskiego może być ważny dla Jaworzna, regionu, ale też dla Rzeczpospolitej" - ocenił. "Dzisiaj 300 hektarów terenu inwestycyjnego w tej części Polski to jest wyjątek" - wskazał, dodając, że jest przy nim również zaplecze jak m.in. sieć dróg czy tor kolejowy. "Nie ma drugiego takiego terenu, na którym dałoby się w tak krótkim czasie zrealizować dużą inwestycję" - stwierdził.

"A jeżeli miałaby to być taka inwestycja, dzięki której wrócimy do tradycji przemysłu motoryzacyjnego w tym kraju, to chwała Bogu, że to ktoś tak potraktował" - mówił. Przypomniał ponadto, że Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, który nie ma obecnie własnego przemysłu motoryzacyjnego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl