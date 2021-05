Prezydent: Północna Obwodnica Krakowa jest oczekiwaną inwestycją

Północna Obwodnica Krakowa jest wielką i oczekiwaną inwestycją dla mieszkańców Krakowa i podkrakowskich miejscowości - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda podczas wizyty na terenie budowy tego zadania. Trasa o długości blisko 15 km ma być gotowa w 2023 r.

W sobotę prezydent Andrzej Duda wraz z szefem resortu infrastruktury Andrzejem Adamczykiem wizytowali realizowany odcinek Północnej Obwodnicy Krakowa (POK). Budowa trasy przebiegającej na terenie Krakowa i gmin Zielonki oraz Wielka Wieś trwa od zeszłego roku. Zgodnie z planami kierowcy będą mogli skorzystać z całej obwodnicy - liczącej blisko 15 km - w 2023 r. Koszt inwestycji to 1,43 mld zł.

"Trasa jest przewidziana do realizacji do lipca 2023 roku, ale co bardzo mnie cieszy, jak widać roboty są zaawansowane w tej chwili i wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować założenia planistyczne, z czego bardzo się cieszę" - powiedział Duda.

Jak wskazał, inwestycja ta była "przez bardzo, bardzo, bardzo wiele nie lat, ale dziesięcioleci oczekiwana przez krakowian, jako rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych miasta Krakowa, jako rozwiązanie całego szeregu problemów komunikacyjnych regionu, ludzi, którzy mieszkają na północ od Krakowa w podkrakowskich miejscowościach".

Prezydent przypomniał, że decyzje o skierowaniu do realizacji i finansowaniu inwestycji - podjął minister infrastruktury Andrzej Adamczyk - zapadły w 2016 r.

Północna Obwodnica Krakowa - wskazał Duda - na węźle w Nowej Hucie będzie się łączyć z budowaną drogą ekspresową S7, biegnącą od Gdańska, przez Warszawę, Kraków do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Prezydent wyraził nadzieję, że cała trasa będzie gotowa do końca 2024 roku.

Jak ocenił szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 to inwestycja ważna i potrzebna mieszkańcom miasta i Małopolski, ale także wszystkim Polakom, którzy tranzytem przejeżdżają przez Kraków.

Szef resortu infrastruktury wyraził zadowolenie, że prace związane z budową POK postępują zgodnie z harmonogramem, a wykonawcy oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przygotowała i nadzoruje inwestycję utrzymują wysokie tempo prac.

Zaznaczył, że w Polsce nie zostały wstrzymane prace na budowach w związku z pandemią Covid-19, dzięki czemu udało się uchronić około 1,5 mln miejsc pracy w całym sektorze budowlanym i wielu branżach współpracujących.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, prace na budowie drogi ekspresowej S52 POK prowadzone są we wszystkich obszarach. Wykonywany jest ciąg główny drogi ekspresowej i drogi dojazdowe. Powstają fundamenty i filary wiaduktów. Trwają prace przy budowie dwóch tuneli, ale także przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją: energetycznej, gazowej i sanitarnej. Układane są światłowody i kontynuowane badania archeologiczne.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Na trasie zaplanowano węzły drogowe: Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice. W ramach odrębnego zadania zmodernizowany będzie istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km.

Ze względu na gęstą zabudowę część drogi przebiegać będzie tunelem o długości 653 metrów pod centrum Zielonek, w Batowicach (dł. 496 m), a także na obrzeżach Krakowa. Zbudowanych zostanie też 27 obiektów inżynierskich oraz ok. 25 km tzw. dróg zbiorczych.

Kontrakt na Północną Obwodnicę Krakowa jest realizowany w trybie "zaprojektuj i zbuduj". Umowa z wykonawcą zadania, konsorcjum firm - tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź - została podpisana w listopadzie 2018 r.

Nowy odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa. Połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (DK 79 i 94) po północnej stronie miasta z A4 i S7. Usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów), bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego.

Obecnie obwodnica otacza Kraków z trzech stron: zachodniej (droga krajowa nr 94, droga ekspresowa S52 i autostrada A4), południowej (autostrada A4) oraz wschodniej (droga ekspresowa S7). Budowa północnej części pozwoli domknąć te trasy, dzięki czemu stolica Małopolski będzie mieć pełną obwodnicę, tzw. ring.

