Prezydent: Północna Obwodnica Krakowa oczekiwaną inwestycją

Północna Obwodnica Krakowa jest wielką i oczekiwaną inwestycją dla mieszkańców Krakowa i podkrakowskich miejscowości - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda podczas wizyty na terenie budowy tej inwestycji.

"Trasa jest przewidziana do realizacji do lipca 2023 roku, ale co bardzo mnie cieszy, jak widać roboty są zaawansowane w tej chwili i wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować założenia planistyczne, z czego bardzo się cieszę" - powiedział Duda.

Jak wskazał, inwestycja ta była "przez bardzo, bardzo, bardzo wiele nie lat, ale dziesięcioleci oczekiwana przez krakowian, jako rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych miasta Krakowa, jako rozwiązanie całego szeregu problemów komunikacyjnych regionu, ludzi, którzy mieszkają na północ od Krakowa w podkrakowskich miejscowościach".

"Ona rzeczywiście zmieni architekturę ruchu samochodowego i transportu, zwłaszcza transportu ciężkiego, łącząc autostradę A4 od tej strony północnej, od Katowic w kierunku Tarnowa, i de facto domknięcia w ogóle obwodnicy Krakowa, więc rzeczywiście jest to wielka i niezwykle oczekiwana inwestycja" - wskazał prezydent.

Cała Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie mieć prawie 15 km. W ramach zadania zmodernizowany ma być istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km oraz zbudowana nowa droga ekspresowa o długości 12,3 km do węzła Kraków Mistrzejowice, gdzie połączy się z planowaną drogą ekspresową S7. Obwodnica ma mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

autor: Aneta Oksiuta, Rafał Grzyb

