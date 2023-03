Prezydent Świnoujścia o tunelu: Jesteśmy już blisko zakończenia inwestycji

"Jesteśmy już blisko zakończenia inwestycji" – przekazał PAP prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, odnosząc się do budowy tunelu mającego połączyć wyspy Uznam i Wolin. Na budowie rozpoczęło się układanie warstw drogowych.

Pierwsza warstwa asfaltu lanego - jak przekazano na stronie poświęconej inwestycji - zostanie wykonana jeszcze w marcu. Potem położona zostanie warstwa ścieralna, po której będą się poruszać samochody.

"Kolejny etap prac w tunelu, czyli wylewanie asfaltu, to po drążeniu przez maszynę TBM, najbardziej zauważalny dla przyszłych użytkowników moment; jesteśmy już blisko zakończenia inwestycji" - przekazał PAP prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Włodarz mówi, że teraz "przed nami kilka tygodni asfaltowania"

Zaznaczył, że dla miasta jako inwestora to "ogromna satysfakcja, że prace zmierzają do finału".

"Teraz przed nami kilka tygodni asfaltowania, jesteśmy także przed rozstrzygnięciem przetargu na wybór wykonawcy odcinkowego pomiaru prędkości, który zainstalowany będzie na 1,5-kilometrowym odcinku. Następnie zostają jeszcze testy bezpieczeństwa, które pozwolą na dopuszczenie inwestycji do użytku i wszyscy będziemy mogli cieszyć się krótszą drogą pomiędzy wyspami Uznam i Wolin" - dodał Żmurkiewicz.

Gdy położony zostanie asfalt wykonawca rozpocznie szereg testów bezpieczeństwa, które sprawdzą, czy tunel jest odpowiednio przygotowany dla jego przyszłych użytkowników.

W tunelu wykonywany jest montaż instalacji infrastruktury, montowane są drzwi ewakuacyjne

Jak przekazano, na budowie nadal trwają prace wykończeniowe. W budynkach stacji transformatorowych wykonywane są prace instalacyjne. Na rampie i w tunelu wykonanym metodą stropową montowana jest obudowa z paneli aluminiowych na ścianach szczelinowych.

W tunelu wykonywany jest montaż instalacji infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów oraz czyszczenie i uszczelnianie całej jego obudowy. Montowane są drzwi w pomieszczeniach technicznych i ewakuacyjnych.

W budynku Biura Centrum Obsługi, gdzie będzie można kontrolować, co dzieje się w tunelu, podłączane są też wszystkie potrzebne urządzenia oraz instalacje.

"W wentylatorni VC1 zakończyło się montowanie tłumików, a także krat wentylacyjnych w otworach wyrzutni. Wykonywane są prace instalacyjne pod zasilenie wentylatorów wyciągowych" - przekazano.

Tunel ma być oddany do użytku przed wakacjami. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów, i połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska). Aby przedostać się na wyspę Uznam, należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

