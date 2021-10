Problematyczny kontrakt w Jaworznie ciąży Rafako

W pierwszym półroczu 2021 r. grupa Rafako zanotowała stratę netto w wys. 87,2 mln zł, dla porównania, w pierwszym półroczu 2020 strata netto wyniosła 277,4 mln zł. Przychody grupy spadły o 48,4 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r.

Rynek krajowy to podstawa

PGE GiEK oraz JSW Koks

Spadek zatrudnienia

W pierwszym półroczu 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 152,4 mln złotych do kwoty 949,7 mln zł.W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 184,2 mln zł i była o 89,8 mln zł niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na spadek sprzedaży na rynku krajowym największy wpływ miało przedterminowe zakończenie projektów z segmentu Oil&Gas.W asortymencie krajowym bloki energetyczne i kotły odnotowano wzrost sprzedaży o 48,9 mln zł, co wynikało głównie ze wzrostu zaangażowania na realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym dla JSW Koks w Radlinie.Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 27,7 proc., co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 16,8 punktu procentowego. Wartość sprzedaży zagranicznej za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosła 70,7 mln złotych wobec 219, mln złotych za pierwsze półrocze 2020 roku.Spadek sprzedaży na rynku zagranicznym jest związany z wypowiedzeniem umowy dla Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Aktualnie trwa procedura arbitrażu, po której zakończeniu strony ostatecznie będą mogły rozliczyć umowę.Największy udział w sprzedaży zagranicznej miały projekty z segmentu zespoły oraz części maszyn i urządzeń energetycznych i usługi z tym związane. Sprzedaż w tym asortymencie wyniosła 62,5 mln złotych i była porównywalna do okresu roku poprzedniego (61,6 mln złotych za pierwsze półrocze 2020 roku).Główny udział w sprzedaży tym segmencie miał kontrakt na wykonanie rewitalizacji parownika kotła bloku B1 w Belgradzie dla Javno Preduzece Elektroprivreda Srbije. Wartość sprzedaży dla tego klienta na przełomie pierwszego półrocza 2020 wyniosła 52 tysiące złotych.Na rynku krajowym głównym odbiorcą grupy kapitałowej Rafako była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z 31,43 proc. wartości sprzedaży ogółem w pierwszym półroczu 2021 roku (11,6 proc. w analogicznym okresie 2020 roku), dla której grupa realizuje kontrakty z zakresu urządzeń ochrony powietrza w tym modernizacje instalacji odsiarczania spalin dla bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów.Łączna sprzedaż dla spółki PGE GiEK wyniosła w pierwszym półroczu 2021 roku 80,1 mln zł.Znaczący udział w sprzedaży miała także spółka JSW Koks z 16,38 proc. udziałem w sprzedaży ogółem (1,94 proc. w analogicznym okresie 2020 roku). Dla tego klienta jednostka dominująca realizuje budowę elektrociepłowni opalanej gazem koksowniczym w Radlinie.Zatrudnienie w grupie kapitałowej Rafako na koniec czerwca 2021 roku wynosiło 1226 pracowników i w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku zmniejszyło się o 432 pracowników.Spadek liczby zatrudnionych związany jest głównie z rozpoczętą w 2020 roku restrukturyzacją w jednostce dominującej, której celem jest dostosowanie poziomu i kosztów zatrudnienia do sytuacji rynkowej. Przeprowadzono proces zwolnień grupowych zgodnie z przyjętym w dniu 21 września 2020 roku regulaminem zwolnień grupowych a liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wyniosła około 350 osób.Dodatkowo, 27 września 2021 podjęto kolejną decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które będą dotyczyć maksymalnie 190 pracowników.