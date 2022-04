Producenci betonu apelują o specustawę, dynamiczną waloryzację, transport kolejowy

Producenci betonu, jak cała branża budowlana, domagają się specustawy dla budownictwa. - Zarówno wykonawcy, jak i producenci betonu apelują o mechanizmy kroczącej, dynamicznej waloryzacji w kontraktach, odpowiadającej na aktualną sytuację cenową poszczególnych komponentów surowców, która rekompensowałaby wzrost cen, który jest nie do oszacowania - wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego Michał Grys.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Zagrożenia branży betonu towarowego

Postulaty producentów betonu

- Branża postuluje wdrożenie systemu indeksacji cen dla materiałów, takich jak stal, asfalt, beton, paliwo, czy rozliczenie kontraktów zgodnie z realną zmianą ceny - podkreśla Przemysław Malinowski.W jego ocenie największe nadzieje budzi infrastruktura drogowa i kolejowa (będą rozwijać się w bardzo szybkim tempie).- Szansą jest też transformacja energetyczna, budowa sieci odnawialnych źródeł energii, zarówno na morzu, jak i lądzie. Dużo mówi się też ostatnio o energetyce atomowej – tu także branża widzi szanse - dodaje.Mniej zaś słychać o infrastrukturze hydrotechnicznej, rozwoju małej i średniej retencji, zabezpieczeniu przeciwpowodziowym.Podobnie jak w całej branży budowlanej, największym wyzwaniem dla producentów betonu towarowego stał się wzrost kosztów produkcji i transportu powodowany cenami paliw, energii oraz brakiem stabilności rynku nośników energii, a także wynikającymi z tego zwyżkami kosztów surowców.- Przy dzisiejszych cenach paliw notujemy 10-procentowy wzrost koszów wytworzenia i dostarczenia betonu. W przypadku cen z początku marca było to 15 proc. To skala kilkunastoprocentowa, co oznacza, że z dnia na dzień działalność, która była rentowna, staje się nierentowna, staje się zagrożeniem dla kontynuacji działalności - analizuje Michał Grys.Inny problem to dostępność surowców do produkcji, zwłaszcza kruszyw łamanych, importowanych ze wschodu.Kolejnym wyzwaniem jest zmniejszanie się liczby pracowników zza wschodniej granicy.- W przypadku producentów betonu nie będzie to bardzo duże wyzwanie. Odpływ tych pracowników najbardziej jest widoczny w transporcie – zwraca uwagę Michał Grys.Zagrożeniem są też ryzyka związane z finansowaniem i ubezpieczeniem. – Nie wydaje się to dla nas palący problem dzisiaj, ale w przyszłości może to stanowić duże wyzwanie – wskazuje prezes Grys.Producenci betonu (jak i cała branża budowlana) domagają się specustawy dla budownictwa.– Zarówno wykonawcy, jak i producenci betonu apelują o mechanizmy kroczącej, dynamicznej waloryzacji w kontraktach, odpowiadającej na aktualną sytuację cenową poszczególnych komponentów surowców; waloryzacji rekompensującej wzrost cen, który jest nie do oszacowania... Nie chodzi jednak o sztywne mechanizmy dające określony procent waloryzacji w perspektywie 2-3-letniej trwania całego kontraktu – mówi Michał Grys.Jego zdaniem, sztywny wskaźnik waloryzacji dla kontraktów publicznych drogowych powoduje, że pułapy są natychmiast przekraczane i duża część kosztów nie jest rekompensowana. Nikt nie jest w stanie ich ponieść bez utraty rentowności...- Nieprzewidywalność wzrostu kosztów, planowania powoduje, że wykonawcy rezygnują z kontraktów. W tym przypadku dużą rolą GDDKiA czy PKP jest, by stworzyć mechanizmy waloryzujące te kontrakty - dodaje prezes Stowarzyszenia.Warto wdrożyć też możliwość stosowania równoważnych rozwiązań materiałowych, produktowych, technologicznych na budowach. Finalna jakość produktu byłaby zgodna ze specyfikacją techniczną. Pozwoli to zarządzać turbulencjami w łańcuchach dostaw.Branża postuluje także zwiększenie dostępności transportu kolejowego, zwłaszcza w przypadku kruszyw.– Przy wyższych kosztach paliw transport kolejowy na coraz krótszych dystansach jest korzystniejszy finansowo – wskazuje Michał Grys.Ważne byłoby także wypracowanie mechanizmu poręczeń.- To coś, o czym już dzisiaj powinniśmy zacząć myśleć - w kontekście przewidywanych trudności z pozyskiwaniem finansowania – uważa prezes SPBT.