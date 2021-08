Producenci maszyn sporo stracą na zmianie napędów

Zmiana napędów w segmencie maszyn budowlanych może zmniejszyć przychody w całym łańcuchu dostaw. W przypadku obsługi posprzedażnej straty mogą sięgać niemal połowy - wynika z najnowszej analizy firmy McKinsey.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Tu nie ma się co zepsuć

Według McKinsey w 2020 roku całkowity koszt posiadania ciężkiej maszyny w cenie ok. 1,2 mln euro wynosił 2,7 mln euro dla wersji spalinowej i 1,95 mln euro dla wersji elektrycznej. TCO dla wersji elektrycznej już teraz jest więc o 28 proc. mniejsze. Przy założeniu, że maszyna ma baterie o pojemności 220 kWh, które wystarczają na 2,5 godziny pracy, po czym są wymieniane na pełne.Dla małych maszyn, w cenie ok. 60 000 euro, wyposażonych w wystarczające na 8 godzin pracy baterie o pojemności 25 kWh, które ładuje się podczas nocnego postoju pojazdu parytet ma być osiągnięty w 2023 roku. W ubiegłym roku TCO dla wersji spalinowej było jeszcze o 6 proc. wyższe niż dla elektrycznej. W obu przypadkach TCO to ok. 60 tys. euro.Analitycy McKinsey zauważają, że prawdopodobnie zmniejszy się liczba elementów zużywających się podczas pracy, co ograniczy liczbę koniecznym wymian. Dodatkowo, elektryczne urządzenia w znacznie większym stopniu korzystają z czujników, które mogą wcześniej uprzedzić o koniecznej wymianie, umożliwiając zrobienie tego bez zbędnych przerw w pracy.Czytaj także: Cyfrowa budowa - pandemia nie wstrzyma rozwoju technologii Szansą na zmianę charakteru usług może być dla części firm serwisowych wejść w nowe obszary, jakich wymagają napędy elektryczne, np. obsługa sieci ładowania, recykling baterii czy ponowne wykorzystanie różnych elementów maszyn.Według McKinseya większe problemy będą mieli dostawcy części niż producenci maszyn. Dostawcy już powinni myśleć o ewentualnym wejściu w nowe rodzaje działalności. Popyt na elementy spalinowych układów napędowych i hydrauliki będzie się zmniejszał, ale pojawi się zapotrzebowanie na silniki elektryczne, akumulatory, panele sterowania., wiązki elektryczne i inne elementy układów elektrycznych. Popyt na elementy konstrukcyjne, kabiny czy koła pozostanie na stałym poziomie. Oczywiście zmieni się zapewne ich konstrukcja, np. odpowiednie rozmieszczenie akumulatorów pozwoli zrezygnować z elementów spełniających rolę przeciwwagi.