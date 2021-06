Producenci płytek apelują do rządu: mamy astronomiczny wzrost kosztów

Mamy do czynienia z niespotykanym dotychczas tempem wzrostu cen surowców, opakowań, energii elektrycznej i gazu, transportu, emisji dwutlenku węgla (CO2), utylizacji odpadów czy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – alarmują producenci płytek ceramicznych i apelują do rządu o wprowadzeniu państwowego środka pomocowego dla tego sektora.

Niepokojący wzrost importu

W ramach tych organów, wraz z innymi stowarzyszeniami współdziała w rozmowach z Komisją Europejską oraz z polskim rządem nad złagodzeniem skutków braku zaliczenia branży płytek ceramicznych i szeroko rozumianych producentów wyrobów ceramicznych do sektorów kwalifikujących się do rekompensaty z tytułu wzrostu cen handlem emisjami (ETS). W związku z tym państwa członkowskie UE mają swobodę przyznawania określonych środków pomocy państwa, które są zgodne z celami ETS.Na tej podstawie Polska Unia Ceramiczna skierowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące podjęcia decyzji o wprowadzeniu państwowego środka pomocowego dla sektora płytek ceramicznych. Obecnie pismo jest procedowane w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.- Nie bez znaczenia zauważalny jest także wzrastający import płytek ceramicznych z Turcji, Ukrainy, ale przede wszystkim z Indii. Dla tego ostatniego kraju Polska stała się krajem docelowym, a także tranzytowym na pozostałe kraje Unii Europejskiej – podkreśla Ferdynand Gacki.Polska Unia Ceramiczna skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w temacie barier rozwojowych dla przemysłu płytek ceramicznych, które w zasadniczy sposób ograniczają jej rozwój. Najważniejsze bariery rozwoju branży płytek ceramicznych zestawiono w następujące bloki tematyczne dotyczące ustawodawstwa krajowego i unijnego, obszaru dofinansowania do różnego rodzaju projektów środowiskowych, cyfryzacji czy innowacji produkcji - związanej z przemysłem 4.0, bieżącej działalności oraz polityki zatrudnieniowej i szkoleniowej.