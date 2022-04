Producenci: sprzedaż cementu spadnie w 2022 roku

W 2021 r. sprzedaż cementu w Polsce wzrosła o 2,6 proc., do 19,3 mln ton - podał w środę przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres. Prognozy na br. zakładały wzrost, ale z powodu sytuacji na rynku mieszkaniowym wiadomo już, że sprzedaż spadnie - dodano.

Szef Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) poinformował w środę na konferencji prasowej, że w 2021 r. sprzedaż cementu wyniosła 19,3 mln ton - to wzrost o 2,6 proc w stosunku d 2020 r. Dodał, że branża zredukowała jednak prognozy sprzedaży na 2022 r. do 19 mln ton. To spadek o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przypomniano, że wcześniejsze prognozy zakładały sprzedaż w 2022 r. na poziomie 19,6 mln ton (dane prognostyczne Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych).

Podkreślono, że po rekordowym styczniu i lutym br., sprzedaż w marcu może być o 5 proc. niższa niż w 2021 r.

"Zacieśniona polityka pieniężna powoduje utrudniony dostęp do kredytów, w związku z tym spodziewamy się spadku możliwości finansowania zakupu nowych mieszkań. W dalszym ciągu uważamy, że program budowy dróg i autostrad oraz infrastruktury jest motorem branży i pozwoli mimo wszystko zachować stabilne zużycie cementu" - powiedział Kieres. "19 mln ton to wskaźnik 500 kg na mieszkańca. To jest bardzo wysoki poziom" - dodał.

Według prognoz GUS, na które powołało się Stowarzyszenie, w 2023 r. sprzedaż cementu wzrośnie do 19,4 mln ton.

Z danych SPC wynika, że w Polsce mamy 12 cementowni usytuowanych głównie na południu Polski, ze względu na dostęp do surowców, z których produkowany jest klinkier, a następnie cement. Ich łączne zdolności produkcyjne to 22 mln ton rocznie.

"Jesteśmy drugim co do wielkości w Europie producentem cementu. Tylko Niemcy nas wyprzedzają. My wyprzedziliśmy +w międzyczasie+ Włochy i Francję. To jest symptomem typowego dla naszego kraju etapu rozwoju gospodarczego" - poinformował Krzysztof Kieres. Przyznał jednak, że wciąż mamy zapóźnienia infrastrukturalne, "wciąż jest duży głód mieszkaniowy". "To są najwięksi konsumenci cementu i betonu. W związku z tym jest naturalne, że gospodarka potrzebuje tego surowca" - wskazał.

Jego zdaniem w Polsce popyt na cement ma charakter strukturalny, spowodowany sytuacją gospodarczą kraju i bogatym programem inwestycyjnym. Jak dodał, "spożycie cementu jest na średnim, ale stabilnym poziomie od kilku lat".

Branża cementowa zatrudnia 3,5 tys. osób i 22 tys. w zakładach kooperujących. Corocznie odprowadza 1,9 mld zł wpływów do budżetu państwa i samorządów.

Stowarzyszenie Producentów Cementu zrzesza największe firmy z tej branży. Celem Stowarzyszenia - jak podano na stronie internetowej - jest m.in. poprawa efektywności pracy przemysłu cementowego, zbieranie informacji statystycznych, publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego - Cembureau.

