Producent podłóg wypłaci dywidendę mimo mniejszego zysku

Notowana na warszawskiej giełdzie Decora zanotowała w 2022 roku 40,5 mln zł zysku netto wobec 65 mln zł w roku 2021. Mimo pogorszenia rentowności spółka zamierza wypłacić dywidendę.

Decora zanotowała w 2022 roku prawie 546 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o około 13 procent rok do roku. Zysk netto spadł jednak o 39 procent do 40,5 mln zł, a zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) zmniejszył się o 30 procent i wyniósł 68,4 mln zł.

Spółka zamierza jednak podzielić się zyskiem. Zarząd Decory rekomenduje wypłatę 21 mln zł dywidendy z zysku wypracowanego w 2022 roku.

- W przypadku uwzględnienia niniejszej rekomendacji zarządu, dywidenda na akcję będzie wynosić: 2 zł na jedną akcję w przypadku zbycia przez spółkę wszystkich akcji własnych przed dniem dywidendy oraz 2,02 zł na jedną akcję w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie przez spółkę akcji własnych przed dniem dywidendy - podała spółka.

Decora jest producentem podłóg i akcesoriów podłogowych. Spółka jest wyceniana na GPW na prawie 390 mln zł. Jej największym akcjonariuszem jest Włodzimierz Lesiński, który posiada ponad 39 proc. akcji.

