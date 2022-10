Producent tarcicy zaczyna odczuwać pogorszenie koniunktury

Wstępne wyniki Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego (KPPD) po trzech kwartałach tego roku pokazują, że spółka zwiększyła przychody netto o ponad 22 procent do 388, 6 milionów złotych. Zysk netto był na poziomie 48 milionów złotych.

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego podało w komunikacie, że według wstępnych szacunków w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku uzyskało przychody na poziomie 388,6 milionów złotych wobec 301,8 milionów złotych w analogicznym okresie roku minionego. Zysk netto wzrósł do 48 milionów złotych z 23,2 milionów w 2021 roku.

"Na wysokość uzyskanych wyników najbardziej znaczący wpływ miało zwiększenie przychodów zanotowanych w okresie od stycznia do końca sierpnia, natomiast we wrześniu nastąpił ich spadek, co jest skutkiem pogorszenia koniunktury w branży drzewnej" - czytamy w komunikacie spółki.

KPPD dysponuje 9 tartakami, gdzie produkuje rocznie ponad 250 tysięcy metrów sześciennych tarcicy sosnowej i 2 tartakami, gdzie wytwarza się 30 tysięcy metrów sześciennych tarcicy bukowej i dębowej. Głównymi odbiorcami wyrobów są producenci stolarki budowlanej, mebli i artykułów ogrodniczych. Ponad 30 procent produkcji trafia na eksport, do odbiorców w Unii Europejskiej i Azji.

Otwarte pozostaje pytanie dotyczące dostępu do surowca drzewnego i jego cena w kolejnych kwartałach. Spółka dodatkowo będzie musiała się zmierzyć z dużo wyższymi cenami za energię elektryczną i paliwa. Poza tym na popyt wpłynie ograniczenie aktywności sektora budownictwa mieszkaniowego.

KPPD opublikuje komunikat dotyczący skonsolidowanych wyników po trzech kwartałach 2022 roku 14 listopada.

