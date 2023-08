Produkcja budowlano-montażowa jest gorsza od oczekiwań

Produkcja budowlano-montażowa w lipcu 2023 r. wzrosła o 1,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 2,2 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadku o 5,3 proc.

Pogorszyły się wyniki budowy budynków, przede wszystkim mieszkaniowych

"Kołem zamachowym budownictwa pozostają roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrosły o 11,8 proc. r/r, wobec 5,9 proc. w czerwcu). Najprawdopodobniej nadal dominuje tu kończenie projektów infrastrukturalnych w ostatnim roku rozliczeniowym +starego+ budżetu UE. Doświadczenia poprzednich perspektyw budżetowych UE pozwalają zakładać utrzymanie dynamicznego wzrostu w tej kategorii do końca tego roku" - stwierdził Piotr Popławski.

Ocenił, że jednocześnie pogorszyły się wyniki budowy budynków, przede wszystkim mieszkaniowych. W lipcu spadła ona o 7,8 proc. r/r, po spadku o 5,7 proc. miesiąc wcześniej.

"Liczba mieszkań w budowie pozostaje w silnym trendzie spadkowym od rekordowych poziomów w z I poł. 22, ale jest nadal na dość wysokim historycznie poziomie. Co więcej nadal oddawanych jest relatywnie dużo mieszkań" - stwierdził ekonomista ING BSK. Dodał, że w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku oddano do użytku o praktycznie tyle samo mieszkań co w analogicznym okresie 2022. "Spodziewamy się, że mniejsi deweloperzy kończą rozpoczęte projekty, aby odzyskać płynność finansową" - wskazał.

Pozytywnym elementem prace związane z budownictwem przemysłowo-handlowym

Wskazał on, że w połączeniu ze słabym popytem z przełomu roku, efektem jest bardzo wysoka liczba mieszkań w ofercie, wystarczająca, aby pokryć popyt na wiele miesięcy. Popławski uważa, że w efekcie nawet istotny wzrost zainteresowania mieszkaniami związany z rządowym programem "Bezpieczny kredyt 2 proc." to zbyt mało, aby istotnie wpłynąć na poprawę w budownictwie mieszkaniowym w tym roku.

"Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji mieszkaniowych w poprzednich latach ich kończenie, przy malej liczbie nowych projektów utrzyma lub pogłębi negatywną dynamikę budowy budynków do końca roku. Nadal pozytywnym elementem pozostają jednak prace związane z budownictwem przemysłowo-handlowym, szczególnie hal magazynowych" - wskazał Popławski.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w lipcu i czerwcu (w proc.):

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm BUDOWNICTWO 1,1 -6,9 1,5 7,6 Budowa budynków -7,8 -7,0 -5,7 5,6 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 11,8 -5,8 5,9 11,1 Roboty budowlane specjalistyczne -3,4 -8,6 3,8 4,4

