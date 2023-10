Solidne odbicie w budowie mieszkań. Wzrost cen może przystopować

Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 r. wzrosła o 11,5 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,4 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jeszcze bardziej wzrosła liczba rozpoczętych budów nowych mieszkań.

Liczba rozpoczętych budów nowych mieszkań wyraźnie rośnie

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w stosunku rocznym (rdr) o 6 proc. i w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm) o 7,1 proc.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej we wrześniu i sierpniu

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm BUDOWNICTWO 11,5 11,4 3,5 7,4 Budowa budynków 3,9 10,0 -5,0 4,4 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 17,9 13,6 11,8 8,8 Roboty budowlane specjalistyczne 10,0 9,0 0,9 8,6

Natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu wzrosła o 20,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej szczegóły:

IX 2023 liczba rdr (proc.) mdm (proc.) Mieszkania, których budowę rozpoczęto 19 092 20,4 6,1 Mieszkania oddane do użytkowania 16 338 -24,7 -10,8 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 23 171 4,2 15,8

I-IX 2023 liczba rdr (proc.) Mieszkania, których budowę rozpoczęto 138 884 -15,7 Mieszkania oddane do użytkowania 161 308 -3,4 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 174 334 -26,6

- Wrzesień był już trzecim z rzędu miesiącem, w którym deweloperzy uruchamiali więcej nowych projektów. Trudno się temu dziwić – oferta mieszkań jest już tak wykupiona, że coraz częściej nie ma z czego wybierać. Jeśli aktywność deweloperów się utrzyma, to w końcu wzrosty cen mieszkań zwolnią - pisze w komentarzu do danych GUS Bartosz Turek, główny analityk firmy deweloperskiej HREIT.

Zwraca uwagę, że we wrześniu w całej Polsce zaczęto budować ponad 19 tysięcy nowych mieszkań i domów. - Są to dokonania wszystkich inwestorów – Kowalskich budujących na własne potrzeby, gmin, spółdzielni i deweloperów. Ci ostatni mają tu kluczowe znaczenie, bo odpowiadają za większość budowanych w Polsce mieszkań. We wrześniu zaczęli oni projekty opiewające na 12,2 tysięcy lokali. To o ponad 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem i o ponad 13 proc. więcej niż przed miesiącem - zaznacza.

Deweloperzy reagują na silny popyt na nowe mieszkania w Polsce

Dużą rolę w ożywieniu działalności deweloperów odegrał silny popyt na nowe mieszkania.

- Wspierają go: dobra sytuacja na rynku pracy, taniejące kredyty, bardziej liberalne regulacje dotyczące badania zdolności kredytowej oraz rządowy program dopłat do kredytów. Problem w tym, że tak jak relatywnie łatwo skłonić Polaków do kupowania mieszkań, tak trudniej uruchomić budowę nowych osiedli. Dotychczas prowadziło to do znacznego uszczuplenia oferty zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym - komentuje Bartosz Turek.

Analityk wskazuje, że z danych Otodom Analytics wynika, że od początku roku oferta nowych mieszkań na największych rynkach stopniała o 1/4. Nie było tak jednak tylko w biurach sprzedaży deweloperów z największych miast. Niemal identycznie sytuacja wygląda też z mieszkaniami „z drugiej ręki”.

Z kolei, jak zaznacza, z danych Unirepo dla wszystkich miast wojewódzkich wynika, bowiem że w tym samym czasie oferta lokali z rynku wtórnego stopniała również o 1/4. - Tak mocne wykupienie powoduje, że nie tylko średnie stawki za metr idą w górę, ale też negatywnie wpływa to na liczbę zawieranych transakcji. Deweloperzy musieli więc ruszyć z nowymi budowami, bo żeby zarobić na panującej koniunkturze, trzeba mieć co sprzedawać - tłumaczy Bartosz Turek.

- Dynamicznie rosnąca liczba rozpoczynanych budów świadczy bowiem o tym, że deweloperzy robią co mogą, aby obudować ofertę mieszkań na sprzedaż. Jeśli kolejne miesiące przyniosą również dobre informacje, to oznaczać to będzie nie tylko większy wybór nowych mieszkań, ale też mniejszą presję na wzrost cen nieruchomości - konkluduje.